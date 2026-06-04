Nueva York aprueba ley que obligará a advertir riesgos de productos antienvejecimiento para menores

El Senado de Nueva York aprobó una iniciativa que exigirá la colocación de etiquetas de advertencia en determinados productos antienvejecimiento para el cuidado de la piel, con el objetivo de informar a consumidores y familias sobre los posibles riesgos asociados a su uso, especialmente entre menores de 18 años.

La propuesta legislativa S8598A, impulsada por la senadora Jessica Ramos, surge ante el aumento en el uso de este tipo de productos entre niños y adolescentes, una tendencia vinculada a contenidos difundidos en redes sociales, campañas de marketing digital e influencers de belleza.

Exigirán etiquetas de advertencia

La medida contempla que los productos que cumplan con los criterios establecidos incluyan advertencias visibles sobre posibles efectos adversos. Además, prevé sanciones para los establecimientos que incumplan con la disposición.

De acuerdo con la iniciativa, algunos productos antienvejecimiento contienen ingredientes activos diseñados para piel adulta que, utilizados de manera inadecuada, pueden provocar irritación, sensibilidad al sol, quemaduras químicas, infecciones y otras reacciones adversas.

Children and teenagers are increasingly targeted by skincare trends that promote anti-aging products designed for adult skin.



Late last night, we passed S8598A, first-in-the-nation legislation requiring warning labels on certain anti-aging skincare products. The bill would help? pic.twitter.com/Xj0T5g60M5 — Jessica Ramos (@jessicaramosqns) June 4, 2026

Proteger la salud de los consumidores

Jessica Ramos señaló que la legislación busca brindar información clara a consumidores y padres de familia sin restringir el acceso a los productos. La senadora afirmó que la transparencia representa una herramienta de protección al consumidor ante la creciente exposición de menores a recomendaciones de cuidado de la piel difundidas en plataformas digitales.

La aprobación ocurre mientras se registra el crecimiento del mercado de productos antiedad dirigidos a consumidores jóvenes, una situación que ha generado preocupación entre especialistas en dermatología por el uso de ingredientes considerados innecesarios para la piel adolescente.

La doctora Linda Tagliamonte calificó la medida como un paso relevante para la protección de menores y aseguró que ha observado casos de niños de hasta ocho años con irritaciones, quemaduras e infecciones relacionadas con el uso de productos para el cuidado de la piel.

La importancia de la información médica

Ramos sostuvo que la iniciativa también busca fortalecer la educación pública y ayudar a las familias a identificar la diferencia entre las tendencias de marketing y la información médica disponible sobre estos productos.

Con la aprobación en el Senado estatal, Nueva York se convierte en el primer estado del país en avanzar con una legislación de este tipo enfocada en advertir sobre los riesgos potenciales de productos antienvejecimiento utilizados por menores de edad.

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