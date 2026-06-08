Mueren dos tripulantes de avión estadounidense accidentado en República Dominicana

Un piloto y el copiloto de la aeronave ejecutiva de matrícula estadounidense murieron luego de precipitarse y posteriormente incendiarse cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en el este de la República Dominicana.

Las informaciones preliminares, recopiladas por la agencia EFE, indicaron que ambos eran estadounidenses y que tenían como destino final el estado de Texas.

Detalles del trágico accidente

La aeronave, de matrícula N318JF y modelo GALX, declaró una emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó mientras intentaba retornar al aeropuerto de esa localidad, a unos 125 kilómetros de Santo Domingo, de acuerdo con un reporte inicial del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), que investigan el suceso.

La aeronave, registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, transportaba únicamente al piloto y al copiloto, aseguró la información. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas mortales.

Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes, y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente.

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