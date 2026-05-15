FEMA aprueba $40 millones en ayuda a Puerto Rico para recuperación por desastres

SAN JUAN – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) informó este jueves de que aprobó $40 millones de dólares para apoyar la recuperación de Puerto Rico, tras el impacto de desastres naturales y de la COVID-19.

De acuerdo con el comunicado difundido, esto incluye $23.8 millones para reembolsar costos relacionados con la pandemia y $15.9 millones para trabajos de recuperación por desastres naturales.

Estos fondos regionales forman parte del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de $5,600 millones en asistencia federal para estados, naciones tribales y territorios, destinados a apoyar los esfuerzos de recuperación por la COVID-19 y otros desastres.

FEMA realizó un riguroso proceso de revisiones para identificar la duplicación de beneficios, específicamente con las facturaciones por servicios a pacientes.

Estas acciones ayudan a garantizar que los fondos de Asistencia Pública que se están obligando sean consistentes con el enfoque de la orden ejecutiva en prevenir el fraude, el desperdicio y el abuso.

Basado en estas revisiones, FEMA se asegura que los costos que se están reembolsando son elegibles y no fraudulentos.

Algunas subvenciones de Asistencia Pública de FEMA recientemente aprobadas para las comunidades en Puerto Rico incluyen $11.5 millones dirigidos al municipio de Guánica para demoler y reemplazar la casa alcaldía debido a los daños estructurales que ocasionaron los sismos, incorporando medidas de mitigación de riesgos para fortalecer la nueva instalación y reducir riesgos futuros.

Así como $11.1 millones para la Guardia Nacional de Puerto Rico para apoyar los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19, incluyendo personal, equipo, suministros y logística para administrar vacunas y reducir riesgos de salud en toda la Isla.

También $7.6 millones destinados a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) para cubrir los costos de gestión estatal para administrar proyectos de recuperación del coronavirus en Puerto Rico.

Por último, $2.2 millones otorgados al Colegio Ponceño, Inc. para cubrir los costos administrativos asociados a los proyectos de recuperación de los terremotos.

Además, dos proyectos adicionales que suman $2.2 millones para la Arquidiócesis de San Juan destinados a la instalación de generadores de emergencia y gabinetes eléctricos reforzados en 23 escuelas en todo Puerto Rico, asegurando que estas instalaciones puedan brindar servicios críticos y distribuir suministros durante interrupciones eléctricas tras desastres.

FEMA continuará revisando proyectos adicionales y obligando fondos de manera continua a medida que se confirme la elegibilidad y se finalicen los alcances de trabajo.

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