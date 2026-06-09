57.8% de puertorriqueños están sin hogar por primera vez, según sondeo de Continuo de Cuidado y Estudios Técnicos, Inc.

NUEVA YORK – Aunque un reciente conteo realizado entre personas sin hogar en Puerto Rico que componen el Continuo de Cuidado – CoC 502 arrojó una reducción en el número, una mayoría de los encuestados manifestó estar enfrentando sinhogarismo por primera vez.

El informe presentado por Anitza Cox, de Estudios Técnicos, Inc., reveló un estimado de 930 personas sin hogar en los 24 municipios que integran la región norte de Puerto Rico, lo que representa una disminución frente a las 1,031 identificadas en 2025.

Sin embargo, un 57.8% de los participantes indicó estar enfrentando la situación de sinhogarismo por primera vez en comparación con el 53.3% reportado el año pasado.

El estudio estimó que 538 personas estaban sin hogar por primera vez.

Otro dato relevante fue que un 82.2% de los entrevistados presentó al menos una condición de vulnerabilidad que afecta su estabilidad residencial y laboral.

Los datos concluyeron que más de dos terceras partes de los entrevistados carecían de albergue al momento del conteo.

En cuanto al sexo de las personas, 24.3% eran mujeres y un 75.5% eran hombres.

Por edades, la evaluación identificó que un 26.2% de las personas sin hogar tenía entre 35 y 44 años, seguido de un 21.3% de 45 a 54 años. En tercer lugar estaban los de las edades de 55 a 64 con un 19.1%.

El por ciento de personas no albergadas en el 2026 fue 67.3 versus el 67.2 del 2025. La mayor parte de estas o un 31.3% pernoctaban en calles o aceras.

No albergadas se refiere a un individuo o familia con una residencia nocturna primaria que es un lugar público o no diseñado para o normalmente utilizado por los seres humanos como un lugar regular de alojamiento para dormir, entre ellos un auto, parque, edificio abandonado, estación de autobús, aeropuerto o zona de acampar.

San Juan se ubica como el municipio con mayor cantidad de personas sin hogar o 56.8%, especifica el documento de los resultados del sondeo.

En el 2026, el por ciento de las personas sin hogar con una situación crónica era de 30.0 en comparación con el 40.7 en el 2025.

Lo anterior se refiere a aquellas que presentan una condición de discapacidad y han deambulado continuamente por un año o más o ha tenido cuatro episodios o más de sinhogarismo en los últimos tres años y que la suma de dichos episodios resulta en al menos 12 meses.

Las razones para el sinhogarismo son uso de drogas (54.6%), problemas familiares (29.0%), problemas de salud mental (19.1%), uso de alcohol (15.1%), desempleo (15.0%), problemas financieros o económicos (12.3%), situación de violencia de género/violencia doméstica o de pareja/agresión sexual/acoso/violencia en cita (10.1%), desahucio (8.2%), salida de prisión (2.3%) y situación de maltrato o negligencia (1.8%).

El Conteo de Personas sin Hogar 2026 estableció que el problema no afecta a una sola población y que cada grupo presenta circunstancias, riesgos y necesidades particulares que requieren respuestas especializadas y coordinadas. 361 voluntarios participaron del esfuerzo.

La encuesta de personas sin hogar se organiza por el CoC 502 que está compuesto por 24 municipios del norte de la isla como parte de los requisitos del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD) para identificar a esta población.

Las estadísticas fueron presentadas durante una actividad convocada por el CoC PR-502 y el Departamento de la Familia la semana pasada.

La presidenta de la Junta de Directores del CoC 502, Belinda Hill, destacó que los resultados reflejan avances importantes para combatir el sinhogarismo aunque persisten retos.

“La reducción observada en el Conteo de Personas sin Hogar 2026 es un resultado alentador para nuestro sistema de respuesta al sinhogarismo. Particularmente significativo es que se registraron disminuciones en casi todas las poblaciones que pernoctan en la calle, un resultado que coincide con el fortalecimiento de los servicios del CoC PR-502 y la implementación de múltiples iniciativas dirigidas a atender las necesidades de las personas sin hogar. Sin embargo, estos resultados también nos recuerdan que aún enfrentamos importantes desafíos. El aumento en la cantidad de personas que experimentan el sinhogarismo por primera vez evidencia que factores económicos, sociales y de salud continúan empujando a nuevas personas y familias hacia situaciones de vulnerabilidad”, consideró Hill.

Para la presidenta de CoC 502, el Conteo de Personas sin Hogar constituye una de las herramientas más importantes para la planificación de proyectos a favor de esta población vulnerable.

“Los datos recopilados nos permiten identificar tendencias emergentes, evaluar necesidades y orientar de manera más efectiva la asignación de recursos y el desarrollo de estrategias que respondan a la realidad de nuestras comunidades. Estos resultados reafirman la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación entre los sectores público, privado y comunitario para atender el sinhogarismo desde una perspectiva integral, basada en datos y enfocada en soluciones sostenibles”, agregó.

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