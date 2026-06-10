La comida mexicana tiene fama de ser una de las mejores del mundo. Pero si se trata de comer delicioso y pasarla bien, rodeado de amigos o simplemente disfrutar de una tarde de tragos en un ambiente acogedor, en pleno corazón de Astoria, existe un lugar que combina a la perfección esos planes.

La buena comida y el buen servicio, con el que meseros y bartenders entregan un pedacito de México en la Gran Manzana, hacen que el restaurante “Las Margaritas”, uno de los negocios más populares de Queens, sea un buen lugar para visitar. Y con el Mundial de Fútbol a la vuelta de la esquina, “Las Margaritas” también sabrá a copa del mundo este verano.

Y es que a partir de este jueves, cuando los fanáticos del balompié verán cómo se levanta el telón para la cita deportiva más importante que ocurre cada cuatro años, con la selección de México enfrentando a Sudáfrica en el partido inaugural, “Las Margaritas” estará de fiesta.

El emblemático restaurante transmitirá el juego, donde el espiritu latino espera ponerse en la cima del Mundial 2026 con un anhelado triunfo del onceno azteca, y de paso quienes asistan al lugar, ubicado a pocos pasos del tren, en la esquina de la avenida Broadway con calle 38, podrán deleitarse.

Por años, “Las Margaritas” ha ofrecido un exquisito menú, en el que destacan platos como las enchiladas, huevos a la mexicana, ceviche de camarones, flautas, burritos y chimichangas. También tacos al carbón, tacos de chorizo, de birria, cochinita pibil, salmón a la parrilla, bistec encebollado, picadas, hamburguesas y hasta platillos veganos.

“Las Margaritas”, el restaurante de Astoria que este verano sabe a Copa del Mundo Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Es tal la fama de “Las Margaritas”, que clientes como Hernan Morales, quien vive en el vecindario hace más de 8 años, asegura que frecuenta el restaurante mexicano por el ambiente familiar que se vive allí y el sabor tradicional de los platos.

“He visitado varios restaurantes de mi barrio, pero la verdad Las Margaritas me fascina porque uno siente que la comida sabe a México, de verdad. Además las margaritas que preparan aquí son las mejores”, asegura el comensal, quien agregó que está listo para dejarse contagiar de la fiebre mundialista este jueves.”Yo ya le dije a mis amigos que este lugar se va a convertir en nuestra casa durante todo el Mundial. Sé que vamos a pasarla muy bien y a comer como los dioses”.

Además del menú variado que tiene el restaurante en materia de comida y coctelería, el sitio ofrece descuentos en las llamadas “happy hours”, especialmente los domingos, lo que le da un atractivo adicional.

“Si alguien todavía no ha visitado Las Margaritas, definitivamente los días del Mundial son una buena excusa para probar el lugar”, aseguró otro cliente fiel del lugar. “Comida rica, tragos buenos y mucha diversión en un vecindario interesante como Astoria, es un buen plan para este verano. Hay que probarlo”.

“Las Margaritas”, el restaurante de Astoria que este verano sabe a Copa del Mundo Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

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