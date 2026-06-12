EE.UU. podría firmar en los próximos días un acuerdo con Irán que “cumple los objetivos” de Trump 

Estados Unidos espera concretar “en los próximos días” un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto entre ambos países. El pacto, según la administración de Donald Trump, cumpliría los principales objetivos planteados por el mandatario al inicio de la guerra.

Entre ellos, está la reapertura del estrecho de Ormuz y el avance hacia el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

De acuerdo con información difundida por EFE, un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, afirmó durante una llamada con periodistas que existe una alta probabilidad de que el acuerdo sea firmado próximamente.

“Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta”, señaló la fuente, quien aseguró tener una confianza del 85% en que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Según el funcionario, el borrador del pacto cumple con los objetivos centrales fijados por Trump cuando comenzó la ofensiva contra Irán en febrero y colocaría a Washington en una posición favorable.

Entre los puntos contemplados figura la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, así como medidas encaminadas al desmantelamiento del programa nuclear iraní.

Además, Estados Unidos podría adquirir el uranio enriquecido por Teherán para proceder a su destrucción.

La propuesta también contempla que Irán deje de financiar acciones violentas en otros países de Oriente Medio, mientras que las demás partes se comprometerían a respetar la soberanía territorial iraní.

A cambio, la República Islámica recibiría un alivio de las sanciones económicas impuestas por Washington, lo que facilitaría su reintegración a la economía global.

Las declaraciones se producen después de varios días de enfrentamientos en el golfo Pérsico, considerados los más graves desde el alto el fuego decretado en abril. En ese contexto, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró este viernes que un “memorando de entendimiento” entre Teherán y Washington “nunca ha estado tan cerca”.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmó este viernes que Estados Unidos no contempla liberar fondos a Irán como condición para alcanzar un acuerdo de paz.

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