Irán anuncia que ataques de EE.UU. dejan oficialmente “sin efecto” el alto al fuego

El Ministerio de Exteriores de Irán afirmó este jueves que las recientes operaciones militares que llevó a cabo Estados Unidos invalidaron los acuerdos previos de cese al fuego.

“(Los ataques) no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”, señaló el ministro Abbas Araghchi en un comunicado.

Asimismo, el organismo ministerial advirtió que la responsabilidad de las consecuencias “sumamente peligrosas” de este acto de provocación recaerá sobre el gobierno estadounidense.

Tensiones en el Golfo Pérsico va en aumento

Araghchi también se dirigió a los países del golfo Pérsico, al señalar que permitir el uso de sus territorios para operaciones militares contra la República Islámica los coloca “del lado de la parte agresora”, y enfatizó que estas naciones tienen la “obligación legal y moral” de evitar futuras incursiones.

Asimismo, el ministro reafirmó la postura de “neutralizar el origen y la fuente de los ataques agresivos contra Irán, en ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa frente a la agresión militar de los Estados Unidos y sus cómplices”.

La situación se intensificó tras bombardeos estadounidenses en el sur de Irán, además de impactos en Karaj y Gorgan. Como respuesta, la República Islámica ejecutó ataques contra bases de EE. UU. en Kuwait, Jordania y Baréin. Adicionalmente, Irán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz, restringiendo el tráfico marítimo.

El reciente episodio representa el punto de tensión más elevado desde que inició el cese al fuego en abril, y ocurre tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre la lentitud en las negociaciones para un posible acuerdo entre ambas naciones.

Sigue leyendo:

– EE.UU. atacó sistemas de vigilancia y defensa aérea en Irán

– Trump insinúa que EE.UU. prepara nuevos ataques contra Irán

– Trump asegura haber liberado 100 millones de barriles de petróleo del estrecho de Ormuz