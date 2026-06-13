Joven fue abusada en cementerio en Queens, Nueva York; hispano arrestado

Una mujer de 25 años fue violada y golpeada en las inmediaciones de un cementerio en Queens (NYC) durante una agresión que se prolongó durante horas.

Oscar Vallejo, sospechoso de 31 años, ha sido acusado del ataque, informó ayer la Policía de Nueva York. La víctima se dirigía a su trabajo cerca del cementerio Union Field, en Cyprus Avenue cuando el sospechoso se le acercó alrededor de las 9:00 p.m. del 30 de mayo, según las autoridades. El hombre amenazó a la mujer para someterla antes de agredirla sexualmente y violarla, indicó la policía.

Durante el incidente el sospechoso golpeó a la víctima, propinándole puñetazos y patadas, señalaron los agentes policiales. Al ser interrogada, la mujer no pudo precisar la duración exacta del ataque, pero una fuente policial indicó que el sospechoso la retuvo contra su voluntad durante horas.

La víctima fue trasladada al Hospital Brookdale, donde recibió atención médica por lesiones compatibles con una agresión sexual. Vallejo fue detenido el jueves y acusado de violación, secuestro, abuso sexual y agresión, informó la policía. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Una fuente describió a Vallejo como un agresor sexual reincidente, con seis detenciones en su historial, que incluyen múltiples cargos previos por intento de violación, abuso sexual y tocamientos forzados, precisó Daily News.

El 7 de julio de 2023 fue detenido por atacar a una mujer de 21 años en Brooklyn, cerca de Broadway y Thomas S. Boyland St, a poco más de una milla de distancia del cementerio donde ocurrió la violación del mes pasado. Esa vez presuntamente Vallejo siguió a esta víctima en su motoneta por el barrio Bushwick antes de amenazarla e intentar quitarle la falda, según la policía. La mujer logró zafarse y huir. Vallejo fue detenido ese mismo día y acusado de intento de violación, detención ilegal y abuso sexual.

La policía difundió el viernes la fotografía policial de Vallejo con la esperanza de que otras posibles víctimas de agresiones sexuales cometidas por el sospechoso se presenten para denunciar los hechos. Pueden comunicarse con la línea directa de delitos sexuales del NYPD al (212) 267-7273 o llamar a Crime Stoppers al (800) 577-TIPS.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En un caso similar una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del Metro de Nueva York en Queens y la policía está pidiendo la ayuda del público para ubicar al joven sospechoso.

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