Anciana abusada dentro del Metro de Nueva York en Queens: sospechoso prófugo

Una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del Metro de Nueva York en Queens y la policía está pidiendo la ayuda del público para ubicar al joven sospechoso.

NYPD divulgó ayer una foto del sospechoso del crimen sucedido en un tren de la línea 7 a la altura de Hunters Point, la noche del viernes 5 de junio. La anciana viajaba en el Metro que se acercaba a la estación Vernon Boulevard aproximadamente a las 8:30 p.m. cuando un desconocido se le acercó por detrás, expuso sus genitales y presionó sus glúteos contra ella realizando un movimiento de frotamiento sobre la ropa, según informó la policía.

El individuo salió corriendo del tren en cuanto llegó a la estación y huyó por Vernon Boulevard en dirección desconocida. La víctima permaneció en el tren y luego la agresión fue procesada por la Comisaría 108.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) describió al sospechoso como a un hombre de tez clara y complexión delgada, con el cabello negro en la parte superior y mechones teñidos de rubio que le llegaban a los hombros, además de un tatuaje en el cuello. Vestía una camiseta azul, llevaba una mochila negra y una gorra de los New York Yankees. Se ofrece una recompensa de hasta $3,500 dólares por información que conduzca a su arresto y procesamiento, destacó QNS.com.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Hasta el 7 de junio la Comisaría 108 había registrado 40 delitos sexuales en lo que va de 2026, una docena más que los 28 reportados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento del 42.9%, según el informe más reciente de CompStat. Por el contrario, los delitos en el sistema de transporte público dentro de la jurisdicción del precinto muestran una tendencia opuesta: se han registrado 19 casos en lo que va de año, 14 menos que los 33 del mismo período de 2025, lo que supone una disminución del 42.4%.

A principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. En marzo de 2025 una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En abril Nasir Seals, joven de 22 años, fue acusado de haber abusado sexualmente en horas matutinas de una mujer mayor mientras ella trapeaba el pasillo de su edificio en el Alto Manhattan (NYC). Además Thomas Johnson fue sentenciado por estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn (NYC), causándole lesiones graves y daño cerebral.

En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o