JD. Vance dice que decidirá a finales de año si buscará la candidatura presidencial republicana en 2028

El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguró que no ha tomado una decisión sobre una posible candidatura presidencial para 2028 y que abordará el tema con su esposa, la segunda dama Usha Vance, una vez concluyan las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.

En una entrevista concedida a CBS Sunday Morning, afirmó que por ahora su atención está centrada en sus responsabilidades como vicepresidente y no en una futura campaña para la Casa Blanca.

“Usha y yo nos sentaremos a hablar sobre el futuro de nuestra familia”, dijo Vance, quien precisó que esa conversación tendrá lugar después de conocerse los resultados de los comicios de mitad de mandato.

“Mi forma de tomar decisiones es intentar no tomarlas hasta que sea absolutamente necesario”, añadió.

Aunque todavía no ha definido si competirá por la nominación republicana, Vance manifestó que espera contar con el respaldo del presidente Donald Trump si decide dar ese paso.

“No me cabe duda de que el presidente de Estados Unidos me apoyará plenamente en cualquier cosa que decida hacer”, señaló. Sin embargo, aclaró que aún no ha mantenido una conversación concreta con Trump sobre una eventual candidatura presidencial.

Explicó que suele evitar iniciar conversaciones con el mandatario sobre sus planes políticos futuros, aunque reconoció que Trump menciona con frecuencia el tema, tanto en público como en privado.

“Nunca saco el tema. Pero claro, el presidente lo menciona mucho. El presidente es un animal político. Le encanta este tema”, comentó.

Al ser consultado sobre si Trump lo está animando a buscar la nominación republicana, Vance respondió que las conversaciones han estado más enfocadas en el futuro del partido y en cómo mantener el éxito político de los republicanos que en una candidatura específica.

“Hablamos de ello, pero sin entrar en muchos detalles”, afirmó. “Creo que ambos estamos centrados en el presente”.

El vicepresidente también insistió en que no quiere que las especulaciones sobre una posible carrera presidencial interfieran con su desempeño actual en el gobierno. “No quiero que pensar en un futuro trabajo, ya sea como presidente o cualquier otro, me convierta en un peor vicepresidente”, declaró.

De acuerdo con CBS, Vance figura entre los republicanos que con mayor frecuencia son mencionados como posibles aspirantes a la nominación presidencial de 2028.

Entre otros nombres que circulan dentro del partido aparecen el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, los senadores Ted Cruz y Josh Hawley, así como figuras conservadoras de los medios de comunicación como Tucker Carlson.

Antes de llegar a la vicepresidencia, Vance representó a Ohio durante dos años en el Senado de Estados Unidos. También sirvió en el Cuerpo de Marines y se graduó en la Facultad de Derecho de Yale. Alcanzó notoriedad nacional en 2016 con la publicación de sus memorias Hillbilly Elegy, que se convirtieron en un éxito editorial.

Esta semana, además, lanzó un nuevo libro autobiográfico titulado Communion: Finding My Way Back to Faith, centrado en su conversión al catolicismo.

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