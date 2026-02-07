Trump respalda fórmula Vance-Rubio para 2028 y cree que sería “difícil de derrotar”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump consideró este miércoles que una fórmula electoral para 2028 integrada por su vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio sería “difícil de derrotar”, pero evitó decir quién debería liderar la eventual candidatura republicana.

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario señaló que ambos comparten “una gran inteligencia”, aunque reconoció que existen diferencias de estilo.

“Diría que uno es ligeramente más diplomático que el otro”, comentó Trump, quien elogió su capacidad política y aseguró que “la combinación de J.D. y Marco sería muy difícil de derrotar”.

El presidente, sin embargo, se mostró prudente sobre el futuro político del Partido Republicano y afirmó que aún falta tiempo para definir las candidaturas.

“No quiero entrar en eso. Nos quedan tres años”, afirmó, al insistir en que no busca provocar “una discusión” dentro de su equipo.

Tanto Vance, que asumió la Vicepresidencia en 2025, como Rubio, designado secretario de Estado al inicio del actual mandato de Trump, son considerados figuras ascendentes dentro del partido y posibles contendientes en las primarias republicanas de 2028.

