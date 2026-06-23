Irán confirma que el estrecho de Ormuz está “completamente abierto” a barcos comerciales

Las autoridades de Irán informaron este martes que el estrecho de Ormuz se encuentra “completamente abierto para embarcaciones comerciales” en cumplimiento al acuerdo preliminar establecido entre Irán y Estados Unidos para prolongar el alto el fuego y buscar un pacto definitivo en un plazo de 60 días.

En tal sentido, el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que los barcos comerciales no realizarán pagos por transitar esta vía marítima durante el periodo de dos meses. Las condiciones posteriores, incluyendo el paso de naves militares, se definirán según el avance de las mesas de diálogo, informó EFE.

El diplomático aclaró que el escenario posterior al conflicto en el estrecho de Ormuz presentará modificaciones. Según Bahreini, Irán sostiene que “nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país”.

Irán señaló que no permitirá recibir ataques en el futuro

Ante este escenario, el funcionario de la delegación de Irán añadió que no permitirá que “se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro”. Las autoridades de Teherán también iniciarán conversaciones con Omán, país con la que comparten la soberanía de la zona costera del estrecho.

En el ámbito energético y de seguridad, la representación de Irán ante la ONU desmintió los reportes sobre el ingreso de comitivas internacionales a sus centros de producción. Bahreini fue categórico al respecto:

“No ha habido negociaciones serias en relación a este asunto, así que cualquier información que se haya dado sobre permitir que los inspectores vayan a Irán es incorrecta”.

Control de fondos descongelados

Respecto al desbloqueo de capitales retenidos en el exterior tras los anuncios de la administración de Estados Unidos, el embajador iraní señaló que los recursos ascienden a $12,000 millones de dólares, divididos en dos partes iguales de $6,000 millones de dólares. El primer tramo se encuentra en fase de ejecución o finalizado.

Bahreini contradijo las afirmaciones emitidas por la Casa Blanca sobre la fiscalización conjunta con Qatar para adquirir materias primas agrícolas estadounidenses.

“No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, señaló Bahreini.

El diplomático explicó que el diálogo con Washington se desarrolla “con mucha prudencia porque no hay razón para confiar”, y que la participación de Irán responde a la solicitud de países aliados y al interés de evitar mayores afectaciones en la economía global. El proceso continuará con la creación de dos comisiones técnicas enfocadas en el levantamiento de sanciones y el programa nuclear.

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