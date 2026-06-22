EE.UU. e Irán pactan hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán acordaron establecer un comité superior encargado de desarrollar una hoja de ruta para resolver el conflicto bilateral en un periodo de 60 días.

El anuncio se realizó a través de un comunicado conjunto de los Ministerios de Exteriores de Qatar y Pakistán, países que ejercen como mediadores en este proceso diplomático desarrollado en el complejo alpino de Bürgenstock, informó EFE.

Según los datos oficiales de los mediadores, los equipos de trabajo mantendrán las sesiones técnicas en el complejo de Bürgenstock durante el resto de la semana.

La organización del diálogo contempla que los negociadores principales reporten de forma regular al Comité de Alto Nivel mediante tres grupos específicos: asuntos nucleares, sanciones financieras y resolución de disputas.

“El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas”, apuntaron los Ministerio de Exteriores de Qatar y Pakistán.

Seguridad marítima y cese de hostilidades

El pacto establece un canal de comunicación directo entre Washington y Teherán. Esta vía busca prevenir incidentes operativos en áreas de alta circulación comercial y tiene como finalidad explícita asegurar el tránsito seguro de las embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

De igual forma, las partes instituyeron una mesa especializada en resolución de controversias cuya tarea exclusiva es supervisar el cumplimiento del cese de actividades bélicas en territorio libanés, vinculadas a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

A pesar de las tensiones generadas en la primera jornada por las declaraciones públicas del mandatario estadounidense Donald Trump respecto a la seguridad en el Líbano, las delegaciones ratificaron la continuidad de las plenarias de discusión.

La comitiva iraní está coordinada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf y el canciller Abás Araqchí, mientras que la representación de los Estados Unidos está liderada por el vicepresidente JD Vance.

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