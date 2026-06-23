La apuesta de Mamdani triunfa: Claire Valdez gana la nominación demócrata en el Distrito 7

La asambleísta estatal Claire Valdez, respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ganó este martes las elecciones primarias demócratas para el Distrito 7 del Congreso de Estados Unidos en Nueva York, lo que la coloca como favorita para competir por el escaño en las elecciones generales de noviembre.

La legisladora se impuso en una contienda interna frente al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, y la concejala Julie Won.

Según proyecciones de NBC News, Valdez obtuvo el 58% de los votos, frente al 32,5% de Reynoso y el 7,5% de Julie Won.

Reynoso había sido apoyado por la congresista saliente Nydia Velázquez, una figura clave en el apoyo a Mamdani.

La victoria de Valdez la acerca a representar uno de los distritos más progresistas del país, que abarca comunidades de Brooklyn como Williamsburg, Greenpoint y Bushwick, así como sectores de Queens entre ellos Long Island City, Sunnyside y Maspeth.

Su propuesta política ha estado enfocada en asuntos que afectan a trabajadores, inquilinos e inmigrantes, sectores con una fuerte presencia en el Distrito 7.

¿Qué propone Valdez?

Entre los temas que ha destacado figuran el aumento del costo de la vivienda y las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según PIX11, que organizó un debate entre los candidatos.

Valdez también ha expresado su apoyo a la eliminación de ICE como agencia federal y ha defendido una reforma profunda de las políticas migratorias de Estados Unidos, según el medio.

En el ámbito económico, sostiene que buscará fortalecer el poder de los trabajadores en Washington y enfrentar lo que considera prácticas corporativas que contribuyen a la precarización laboral.

La asambleísta igualmente ha sido una de las voces progresistas que han impulsado que Estados Unidos reconozca la situación en Gaza como un genocidio y que suspenda el envío de armas a Israel.