Excandidato de Queens enfrenta cargos por uso fraudulento de IA en campaña electoral

La detención de un excandidato al Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York volvió a encender las alarmas sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en campañas políticas locales, un terreno donde la línea entre la creatividad digital y el fraude comienza a desdibujarse con rapidez.

El caso involucra a Jonathan Rinaldi, conocido en círculos políticos de Queens como una figura excéntrica que intentó abrirse paso en la contienda electoral del Distrito 29, y que ahora enfrenta cargos por falsificación y posesión de instrumentos falsos, según la fiscalía local.

Según NY Daily News, el esquema comenzó poco después de que el candidato anunciara su postulación en enero de 2025, cuando habría empezado a difundir materiales manipulados con IA para influir en la percepción pública.

La investigación apunta a una estrategia sostenida de desinformación, ejecutada con herramientas digitales y diseñada para simular apoyos institucionales inexistentes.

Endosos falsos y documentos alterados

Uno de los episodios más llamativos ocurrió cuando, según las autoridades, Rinaldi alteró un documento de la Queens Jewish Alliance para hacer parecer que la organización respaldaba su candidatura, cuando en realidad apoyaba a su rival, la concejal en funciones Lynn Schulman.

Las acusaciones también señalan la difusión de supuestos respaldos de instituciones como el 112º Precinto de la Policía de Nueva York, perteneciente a la NYPD 112th Precinct, y la escuela pública P.S. 101 de Forest Hills. Ambas entidades negaron haber emitido ningún tipo de apoyo político.

Los materiales, difundidos en redes sociales, incluían videos que simulaban declaraciones oficiales, generando confusión entre usuarios y votantes.

La investigación detalla, además, el uso de herramientas de inteligencia artificial para la creación de contenido audiovisual. Entre ellas, la aplicación OpenAI Sora, utilizada para producir videos con estética de noticiero.

En una de las piezas difundidas, un supuesto presentador anunciaba en tono urgente la retirada de Schulman de la contienda electoral. El contenido replicaba el formato de un noticiero tradicional, con una puesta en escena diseñada para aumentar su credibilidad. Sin embargo, los investigadores confirmaron que se trataba de material falso creado para influir en la opinión pública.

La difusión de noticias fabricadas

Otro de los elementos clave del expediente es la circulación de una supuesta noticia atribuida al NY Daily News, en la que se afirmaba falsamente que Schulman abandonaba la carrera por el Concejo Municipal.

Según los fiscales, la imagen utilizada en ese montaje fue encontrada en una cuenta de Google Drive vinculada al acusado, lo que refuerza la hipótesis de una producción deliberada y organizada de desinformación.

El material fue compartido en plataformas como Facebook e Instagram, donde alcanzó cierta visibilidad antes de ser denunciado y eliminado.

Las autoridades también sostienen que, tras retirar inicialmente algunos de los contenidos, Rinaldi volvió a publicarlos semanas después, lo que agravó la investigación en su contra. Este comportamiento fue interpretado por los fiscales como un intento reiterado de sostener una narrativa falsa, incluso después de haber sido cuestionada públicamente.

En paralelo, el acusado habría mantenido comunicación con representantes de organizaciones involucradas, lo que quedó registrado en una llamada citada por la fiscalía.

Rinaldi deberá regresar a la corte el próximo 19 de agosto, donde se evaluarán los cargos en su contra. De ser hallado culpable, enfrenta una posible condena máxima de hasta 2 años de prisión.

Sobre el caso, organizaciones civiles y expertos en comunicación advierten que este tipo de prácticas podrían provocar daños en la confianza pública si no se establecen marcos regulatorios claros y mecanismos de detección más eficaces.

Las autoridades han reiterado que continuarán investigando este tipo de conductas con el objetivo de preservar la integridad de los procesos democráticos en la ciudad.

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