Neoyorquinos acuden a elecciones primarias con Mamdani midiendo su poder electoral

Llegó el gran día. Las elecciones primarias en la Ciudad de Nueva York ya pidieron pista, y una vez más, neoyorquinos de los cinco condados están llamados a salir a las urnas a sufragar en varias contiendas para el Congreso, la Asamblea y el Senado estatal, que han captado mucha atención.

Pero más allá de saber quiénes serán los ungidos con el apoyo del electorado para conquistar el pase del Partido Demócrata que les dará acceso a los comicios generales de noviembre, visto como un trámite, ya que en la Gran Manzana buena parte de los distritos en disputa son de amplia mayoría progresista, las elecciones serán un medidor del poder que ha logrado el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El mandatario local ha dado su respaldo a varios gallos de tendencia socialdemócrata, incluso dejando congelados a aspirantes demócratas que daban por sentado que el burgomaestre estaría de su lado.

Esa es la lectura que hacen expertos en asuntos políticos y votantes, quienes esperan a que se conozcan los resultados de este martes para poder tener una mejor radiografía del panorama político de la Gran Manzana y ver si el apoyo que Mamdani le ha dado a algunos novatos en política, se traduce en triunfos o no.

Así lo asegura Marlon García, politólogo nacido en Colombia, quien vive en la Gran Manzana hace diez años, y quien anticipa que los resultados pudieran mostrar con más datos si el alcalde neoyorquino se está convirtiendo en un referente más poderoso dentro del Partido Demócrata, o si en terrenos federales y estatales los electores prefieren irse por los políticos tradicionales a los que ya conocen en sus comunidades.

“En varias contiendas que estamos viendo lo interesante no es saber si van a ganar demócratas poderosos o políticos que llegan con sangre nueva a aspirar posiciones altas. Lo interesante va a ser ver si la corriente socialdemócrata de Mamdani avanza, lo que le daría un impacto nuevo al ruedo político no solo del estado sino también a nivel nacional”, comenta el experto. “Si a Mamdani no le sale bien su jugada y terminan ganando los candidatos tradicionales o los que son titulares en sus sillas, muy seguramente eso pudiera tener un precio político, pero si todos ganan lo catapultaría como líder a otro nivel”.

Carlos Vargas, analista político, manifestó que habrá que esperar a ver lo que muestran los resultados en las urnas, pero recalcó que Mamdani está haciendo una jugada, tratando de darle más peso político al apoyo que logró en los comicios del año pasado, que lo llevaron a la jefatura de la Gran Manzana.

“Definitivamente el alcalde siente que él ha acumulado mucho poder político en vista de las convocatorias de las elecciones pasadas, donde votaron el doble de lo que suelen votarse en Nueva York. Y está apostando que este es el momento de empeñar ese capital político, que logró”, dijo el analista puertorriqueño. “Mamdani se las está jugando a ver si puede traducir ese peso que ha sido capaz de acumular y compartir ese capital con otros aliados suyos, pero eso no siempre se traduce en votos en elecciones como estas, donde él no está participando como candidato”.

Y aunque buena parte de los distritos no tienen primarias debido a que los candidatos que buscan su reelección no cuentan con oponentes, a lo largo y ancho de la Gran Manzana hay varios comicios que han generado especial atención.

Tal es el caso del Distrito congresional 10, que abarca el Bajo Manhattan y Brooklyn, donde el excontralor de la Ciudad y aliado de Mamdani, Brad Lander, busca desbancar al representante Dan Goldman. Tras su intento fallido de convertirse en alcalde en las elecciones pasadas, el político demócrata, quien ha sido amplio defensor de la comunidad inmigrante, busca instalarse en la Cámara baja para hacerle frente a la administración Trump y a los republicanos.

El Distrito 6 a la Cámara federal tiene a la congresista Grace Meng enfrentando al exdiplomático de origen coreano Chuck Park, en una contienda que ha estado marcada por la controversia sobre el sitio de residencia del contendor de la titular actual.

Asimismo, en el Distrito 12, que incluye al Upper West Side y el Upper East Side hasta Chelsea y el East Village, la salida del representante Jerrold Nadler ha dejado un escaño vacante y allí Jack Schlossberg, el exrepublicano George T. Conway III y los legisladores estatales Micah Lasher y Alex Bores se enfrentan por una curul apetecida.

En el caso del Distrito 13 por el Congreso, que incluye partes del Alto Manhattan y El Bronx, el congresista Adriano Espaillat, quien lleva cinco mandatos en el puesto, se enfrenta a la joven líder comunitaria Darializa Avila Chevalier, respaldada por Mamdani, quien ha hecho una campaña intensa en las últimas semanas contra el congresista dominicano, quien se muestra confiado en que no será desbancado.

Y es quizá en el Distrito 7, que abarca zonas de Brooklyn y Queens, donde se está dando una de las contiendas más feroces, pues el actual presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, quien esperaba ser apoyado por Mamdani, se enfrenta a Claire Valdez, política socialdemócrata, respaldada por el Alcalde, tras la salida de Nydia Velásquez.

Y esta vez el Contralor estatal, Thomas P. DiNapoli, tiene por primera vez a dos aspirantes, Raj Goyle y Drew Warshaw, quienes aseguran que ya llegó la hora de dar el timonazo y manejar esa oficina con sangre nueva, algo que no solo dependerá de los votantes de la Gran Manzana sino del resto del Estado, donde el titular goza de amplio respaldo.

En el terreno estatal, el Distrito 13 por el Senado tiene enfrentadas a la actual titular de la curul, la senadora Jessica Ramos, quien busca su reelección contra la asambleísta Jessica González-Rojas, también del grupo de Mamdani.

La Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York reveló que el proceso electoral en la Gran Manzana ha transcurrido con normalidad y aseguró que durante los comicios anticipados, un total de 172,743 neoyorquinos acudieron a votar. De ellos, 67,369 votaron en Manhattan, 54,277 en Brooklyn, 33,143 en Queens, 14,739 en El Bronx y 3,215 en Staten Island.

Asimismo, el organismo electoral aprovechó para recordar que este martes estarán abiertos cientos de puestos de votación en los cinco condados e hicieron un llamado para aclarar que soloalgunos distritos realizarán primarias y pidieron que los votantes revisen primero si en sus zonas hay comicios abiertos y que se enteren de su sitio de votación.

“Es día de elecciones, pero no todos los votantes tienen primarias. Revisen antes de ir. Puede chequear si está registrado en uno de los partidos usando amiregistered.vote.nyc o mire su puesto de votación en findmypollsite.vote.nyc”, dijo el organismo electoral.

Asimismo, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad que los votantes enfrenten durante la jornada electoral y destacó que su oficina habilitará la línea directa de protección electoral para las elecciones primarias, que estará disponible para resolver diversos problemas que ocurran.

“Nuestra nación se construyó sobre la promesa de elecciones justas e igualitarias. Y nadie debería sentirse inseguro o intimidado al emitir su voto en las elecciones primarias de este mes. La línea directa de protección electoral de mi oficina estará disponible durante todo el proceso electoral para ayudar a los votantes con cualquier dificultad que encuentren, independientemente de si deciden votar por correo, durante la votación anticipada o el día de las elecciones”, dijo la Fiscal James.

La funcionaria recordó que además de llamar al (866) 390-2992, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., los votantes pueden presentar una queja en línea para solicitar ayuda. el día de las elecciones, martes 23 de junio.

“La línea también estará disponible los días posteriores a la elección en horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Las solicitudes de asistencia por escrito pueden enviarse en cualquier momento a través del formulario de quejas en línea. Las llamadas a la línea directa y las solicitudes de asistencia por escrito son atendidas por abogados y personal de la OAG”, agregó James.

“Todos los votantes inscritos tienen derecho a unas elecciones accesibles. El día de las elecciones, los centros de votación deben permanecer abiertos de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.; si hay votantes haciendo fila antes de la hora de cierre, se les debe permitir votar. Asimismo, todos los votantes inscritos tienen derecho a votar sin sufrir coacción ni intimidación, ya sea por parte de funcionarios electorales o de cualquier otra persona”, recalcó James.

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