Terrion Arnold, jugador de Detroit, arrestado por robo y secuestro en Florida

El esquinero de los Detroit Lions, Terrion Arnold, fue arrestado este miércoles en Florida tras ser acusado de participar en un presunto caso de secuestro y robo agravado que podría derivar en severas consecuencias legales para el jugador de la NFL.

De acuerdo con las autoridades de Tampa, Arnold, de 23 años, fue señalado como el supuesto “principal conspirador” en un incidente ocurrido en febrero, cuando tres jóvenes fueron retenidos a punta de pistola, golpeados y agredidos físicamente mientras les robaban algunas de sus pertenencias.

El defensor enfrenta ocho cargos graves, incluidos cuatro relacionados con el uso de armas y otros cuatro vinculados a secuestro con intención de causar daño o terrorizar a las víctimas.

Según la Fiscalía del Condado de Hillsborough, los delitos imputados podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable.

The full Terrion Arnold story, according to Tampa Police, is stunning:



Police say this all started after Terrion Arnold and several others had property stolen from an Airbnb Arnold rented in Largo in early February. Investigators say Arnold believed some of the eventual victims? https://t.co/QHsvBUhpqM pic.twitter.com/rPKfOFhgYz — Ari Meirov (@MySportsUpdate) June 25, 2026

¿De qué acusan a Terrion Arnold?

La investigación se remonta a principios de febrero, cuando Arnold y algunos amigos denunciaron el robo de más de 250,000 dólares en pertenencias desde una vivienda alquilada a través de Airbnb en Largo, Florida.

Según la policía, el jugador creyó erróneamente que dos adolescentes estaban involucrados en el robo. Sin embargo, los investigadores determinaron posteriormente que esas personas no tenían relación con el caso.

Horas después de presentar la denuncia, Arnold habría organizado una operación para atraer a los supuestos responsables a un apartamento en Tampa. Allí, de acuerdo con las autoridades, varios de sus acompañantes los mantuvieron retenidos bajo amenazas con armas de fuego y los golpearon mientras parte del incidente era transmitido en video.

Los investigadores aseguran que Arnold llegó posteriormente al lugar mientras las agresiones continuaban y que algunos de sus amigos sustrajeron pertenencias de las víctimas.

La defensa del jugador niega las acusaciones

La representante del jugador, Denise White, directora ejecutiva de EAG Sports Management, rechazó las acusaciones y aseguró que no existe evidencia confiable que vincule a Arnold con los hechos.

Hasta ahora, seis personas relacionadas con el caso han sido arrestadas. Dos de ellas ya se declararon culpables, mientras que las otras cuatro permanecen detenidas sin derecho a fianza.

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