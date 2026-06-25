Mundial 2026: Partidos para hoy 25 de junio y posibles duelos de 16avos

El Mundial 2026 está cerrando la fase de grupos y aún queda mucho por definirse de cara a la ronda de 16avos de final y los posibles cruces de la siguiente fase.

Este jueves se completará el tercer partido de los Grupos D, E y F. En estos grupos solo está definido Estados Unidos como líder del Grupo D y Alemania como primero del Grupo E.

Partidos de hoy 25 de junio en Mundial 2026

⚽ Mundial FIFA 2026 Partidos de hoy | 25 de junio | Horario ET Grupo Partido Hora (ET) Estadio Transmisión en EE.UU. Grupo E 🇨🇼 Curazao vs 🇨🇮 Costa de Marfil 4:00 PM 🏟️ Lincoln Financial Field Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo E 🇩🇪 Alemania vs 🇪🇨 Ecuador 4:00 PM 🏟️ MetLife Stadium Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo F 🇹🇳 Túnez vs 🇳🇱 Países Bajos 7:00 PM 🏟️ Arrowhead Stadium Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo F 🇯🇵 Japón vs 🇸🇪 Suecia 7:00 PM 🏟️ AT&T Stadium (Arlington) Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo D 🇵🇾 Paraguay vs 🇦🇺 Australia 10:00 PM 🏟️ Levi’s Stadium Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Grupo D 🇺🇸 Estados Unidos vs 🇹🇷 Turquía 10:00 PM 🏟️ SoFi Stadium Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio 📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET). La jornada incluye partidos decisivos en los Grupos D, E y F, con varios boletos a dieciseisavos de final en juego.

Posibles duelos de 16avos de final

De mantenerse las posiciones com están antes de la jornada, estos serían los partidos de 16avos de los ocho equipos que ven acción este jueves:

Alemania vs. Paraguay

Países Bajos vs. Marruecos

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Francia vs. Suecia

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

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