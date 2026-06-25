Mundial 2026: Partidos para hoy 25 de junio y posibles duelos de 16avos

El Mundial 2026 está cerrando la fase de grupos y aún queda mucho por definirse de cara a la ronda de 16avos de final y los posibles cruces de la siguiente fase.
Este jueves se completará el tercer partido de los Grupos D, E y F. En estos grupos solo está definido Estados Unidos como líder del Grupo D y Alemania como primero del Grupo E.
Partidos de hoy 25 de junio en Mundial 2026
⚽ Mundial FIFA 2026
Partidos de hoy | 25 de junio | Horario ET
|Grupo
|Partido
|Hora (ET)
|Estadio
|Transmisión en EE.UU.
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Grupo E
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🇨🇼 Curazao vs 🇨🇮 Costa de Marfil
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4:00 PM
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🏟️ Lincoln Financial Field
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
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Grupo E
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🇩🇪 Alemania vs 🇪🇨 Ecuador
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4:00 PM
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🏟️ MetLife Stadium
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
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Grupo F
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🇹🇳 Túnez vs 🇳🇱 Países Bajos
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7:00 PM
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🏟️ Arrowhead Stadium
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
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Grupo F
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🇯🇵 Japón vs 🇸🇪 Suecia
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7:00 PM
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🏟️ AT&T Stadium (Arlington)
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
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Grupo D
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🇵🇾 Paraguay vs 🇦🇺 Australia
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10:00 PM
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🏟️ Levi’s Stadium
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
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Grupo D
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🇺🇸 Estados Unidos vs 🇹🇷 Turquía
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10:00 PM
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🏟️ SoFi Stadium
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Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET). La jornada incluye partidos decisivos en los Grupos D, E y F, con varios boletos a dieciseisavos de final en juego.
Posibles duelos de 16avos de final
De mantenerse las posiciones com están antes de la jornada, estos serían los partidos de 16avos de los ocho equipos que ven acción este jueves:
- Alemania vs. Paraguay
- Países Bajos vs. Marruecos
- Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
- Francia vs. Suecia
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
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