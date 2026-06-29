El primer fósil de dinosaurio en la Antártida: un descubrimiento olvidado durante 40 años

Un aparentemente modesto fósil que estuvo olvidado dentro de un cajón durante 40 años resultó ser el primer hueso de dinosaurio descubierto en la Antártida.

El espécimen fue excavado en 1985, pero el equipo que lo descubrió no estaba seguro de lo que era, así que lo almacenaron dentro de una colección geológica de la institución de investigación de la Antártida British Antarctic Survey (BAS, por sus siglas en inglés) en Cambridge.

Ahora, el fósil ha sido analizado por paleontólogos que confirmaron que se trata de un hueso de la cola de un tipo de dinosaurio llamado titanosaurio, un grupo que incluía los dinosaurios más grandes jamás que pisaron la Tierra.

El descubrimiento ayuda a revelar más sobre cómo vivieron estas bestias en una parte del mundo donde los registros fósiles son escasos.

El descubrimiento fue registrado en el cuaderno de apuntes del geólogo Mike Thomson. (Foto: Tony Jolliffe/BBC News)

El doctor Mark Evans, el administrador de la colección en la BAS, recientemente encontró el fósil entre miles de especímenes traídos de sendas expediciones a la Antártida durante décadas.

“Solo cuando empiezas a pensar ‘¿qué habrá en este cajón?’, que algunas veces encuentras algo y piensas, ‘¡ah!, esto se ve interesante'”, afirmó.

El espécimen fue recolectado originalmente en la isla James Ross, y su descubrimiento se registró en el cuaderno de anotaciones de campo del doctor Mike Thomson.

Al lado de un pequeño y prolijo boceto, con fecha del 9 de diciembre 1985, escribió “vértebra de un gran reptil”, anotando que medía unos 10 cm de ancho.

Evans comenta que el equipo que lo descubrió probablemente pensó que el fósil pertenecía a un reptil marino.

Pero, tan pronto lo vio, Evans se dio cuenta de que la vértebra se veía muy parecida a la de un dinosaurio. Y la fecha del descubrimiento significaba que se trataba del primer fósil de dinosaurio descubierto en ese continente.

Cuando los titanosaurios habitaron la Antártida hace 80 millones de años, la región habría estado cubierta de frondosos bosques. (Foto: Andrew McAfee/Carnegie Museum of Natural History)

Llamó al profesor Paul Barret del Museo de Historia Natural en Londres (NHM) para confirmar su descubrimiento.

“Aunque no parece llamar mucho la atención, en realidad tiene una forma muy característica”, expresó Barrett a la BBC, mientras sostenía el fósil en la mano.

Señaló una depresión en un extremo del fósil y luego le dio la vuelta para revelar una protuberancia en el otro. Las vértebras se alinean para crear una serie de articulaciones esféricas que van desde la cabeza hasta la cola.

“Tan pronto lo vi, supe con qué estábamos lidiando… era obvio que se trataba de un titanosaurio”, aseguró. “Esta es una combinación de características que son completamente singulares de este tipo de dinosaurios”.

Un molde de titanosaurio, cedido por el Museo de Historia Natural de Londres, está expuesto en la catedral de Peterborough, en el centro de Inglaterra. (Foto: Tony Jolliffe/BBC News)

Hasta ahora, se han identificado más de 100 especies de titanosaurios alrededor del mundo.

Todos son cuadrúpedos herbívoros, con cuellos muy largos que les servían para alcanzar las hojas de los árboles y colas muy largas que hacían contrapeso. Los titanosaurios más grandes medían más de 35 metros de largo y pesaban unas 60 toneladas.

Por el tamaño de esta vértebra, los científicos estiman que el titanosaurio de la Antártida medía unos 7 metros de largo.

“Tal vez era un dinosaurio joven, o tal vez uno genuinamente pequeño; uno que realmente saltaba la norma del resto del grupo como un adulto pequeño”, explicó Barrett.

Se cree que este dinosaurio vivió hace 82 millones de años durante el período Cretácico Tardío, cuando la Antártida era muy diferente a lo que es hoy en día. Habría estado cubierta de un frondoso bosque, que proveía abundante alimento para la bestia herbívora.

El Dr. Mark Evans localizó el fósil en las colecciones de geología del British Antarctic Survey. (Foto: Tony Jolliffe/BBC News)

El fósil olvidado por tanto tiempo ahora ocupa un importante lugar en la historia de la exploración en la Antártida. Otros fósiles de dinosaurios se han encontrado en esta parte remota del mundo en los años posteriores a 1985, pero no son muchos.

La Antártida es un lugar difícil para el trabajo de los paleontólogos y el hielo esconde el registro prehistórico en las rocas subyacente.

“Demuestra que una región que ahora concebimos de hecho como inhabitable era en un entonces realmente muy habitable y tenía este gran elenco de personajes”, indicó Barrett.

“Nos está ayudando a descifrar cómo encajaban en este ecosistema amplio en el mismo confín del mundo hace unos 80 millones de años”.

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