Gobierno de Trump congela fondos para la unidad antifraude de Medicaid de Nueva York

La administración del presidente Donald Trump anunció este martes la suspensión de los fondos federales destinados a la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del estado de Nueva York por considerar que la agencia no ha logrado suficientes acusaciones y condenas en investigaciones relacionadas con el programa de salud para personas de bajos recursos.

El inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Thomas March Bell, notificó la decisión mediante una carta enviada a las autoridades estatales.

En ella sostiene que la unidad presenta un bajo desempeño en el procesamiento de casos y señala que los recursos federales permanecerán congelados, al menos, hasta el 30 de septiembre, reseñó Associated Press.

La medida convierte a Nueva York en el segundo estado afectado este año por una suspensión de financiamiento a su unidad de control de fraude de Medicaid, después de Hawái, y forma parte de la estrategia de la administración republicana para reforzar las acciones contra el fraude en los programas de salud pública.

El gobierno ha implementado en los últimos meses diversas iniciativas dirigidas al sector sanitario, entre ellas la creación de un grupo de trabajo especializado, investigaciones sobre posibles irregularidades, la retención de fondos y nuevos requisitos para que los proveedores de servicios médicos revaliden sus registros.

Estas acciones han alcanzado a distintos estados, aunque varias de ellas se han concentrado en entidades gobernadas por demócratas.

La suspensión también llega después de que el propio gobierno federal reconociera recientemente un error en las cifras utilizadas para justificar una investigación sobre presunto fraude en Medicaid en Nueva York, un episodio que generó críticas por parte de opositores, quienes acusaron a la administración de actuar antes de verificar los datos, indicó AP.

Nueva York intentará revertir la decisión

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, rechazó de la decisión y anunció que su oficina estudia las vías legales para revertirla.

“Durante mi gestión, mi oficina recuperó más de $627 millones de dólares para Medicaid y fue reconocida por esta misma administración por liderar la lucha contra el fraude en el país”, afirmó James en un comunicado citado por AP.

En la carta enviada al estado, Bell argumentó que la unidad neoyorquina obtuvo el menor número de condenas penales por fraude entre 2023 y 2025 en comparación con otras cuatro oficinas estatales de tamaño similar. Aunque reconoció que Nueva York optó por concentrarse en investigaciones complejas y de mayor impacto económico, sostuvo que esa estrategia no produjo resultados suficientes.

El funcionario indicó además que la suspensión podría levantarse antes de finalizar septiembre si el estado demuestra que corrigió las deficiencias señaladas. De lo contrario, advirtió, el congelamiento del financiamiento continuará.

La Fiscalía General de Nueva York aseguró que su unidad ha sido reconocida durante años como una de las más eficaces del país en la persecución del fraude en Medicaid. AP destacó que un informe de 2025 de la propia oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos ubicó a Nueva York entre los cuatro estados responsables de la mitad de todas las recuperaciones civiles obtenidas ese año.

Un portavoz de la fiscalía explicó que muchas de las condenas obtenidas corresponden a propietarios de empresas, ejecutivos y corporaciones que devolvieron importantes sumas de dinero al programa Medicaid.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Salud de Nueva York, Cadence Acquaviva, aseguró que, bajo la administración de la gobernadora Kathy Hochul, el estado ha reforzado las medidas para combatir el fraude, el despilfarro y los abusos dentro del sistema.

Sigue leyendo:

• Fraude histórico: Demandan a NY por $10.000 millones del Medicaid

• Exsecretario de Salud en Puerto Rico pide a federales investigar irregularidades en manejo de Medicaid para beneficiar a Politank

• ¿Cómo los republicanos en el Congreso buscan recortar más fondos de Medicaid para financiar guerra en Irán?