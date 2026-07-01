EE.UU. refuerza alerta sobre estafas relacionadas a donaciones hacia Venezuela tras terremotos

Autoridades federales y estatales emitieron alertas este martes dirigidas a los ciudadanos que envían ayuda económica para los afectados por los terremotos en Venezuela sobre posibles mecanismos de estafa.

El objetivo se fundamenta en prevenir fraudes y asegurar que los recursos lleguen a los destinos correctos, en un contexto donde colectivos venezolanos ya reciben insumos en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles.

El fiscal general de California, Rob Bonta, instó a la población a revisar la autenticidad de las instituciones antes de realizar aportes, informó EFE.

“Lamentablemente, a medida que el fraude benéfico se vuelve más común en todo el país, es crucial que los californianos investiguen antes de donar”, apuntó Bonta.

El funcionario añadió su compromiso para garantizar que las donaciones “no se desvíen ni se malgasten”.

Recomendaciones de la Comisión Federal de Comercio

Por su parte, la Comisión Federal de Comercio (FTC), organismo encargado de la protección al consumidor en Estados Unidos, se sumó al llamado de verificar las credenciales de las organizaciones. La institución pidió especial cuidado con las campañas de financiación colectiva o crowdfunding.

“Dedicar unos minutos a investigar puede ser de gran ayuda para asegurarse de que su dinero llegue a donde usted quería”, afirmó en un comunicado Gema de las Heras, vocera de FTC.

Según las estadísticas de la FTC, los fraudes relacionados con beneficencia representan pérdidas de unos 200 millones de dólares anuales en el país, con un perjuicio mediano de 500 dólares por persona afectada.

Entretanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó la asignación de $300 millones de dólares. Estos fondos públicos van dirigidos a las organizaciones operativas que distribuyen insumos básicos en las zonas de desastre.

La movilización de ayuda ocurre tras la publicación del balance oficial de los sismos dado a conocer este martes, el cual registra un total de 1,943 fallecidos y 10,571 personas heridas.

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