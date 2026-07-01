Hallan sin vida a niño desaparecido en Nueva York; su tío es alcalde

Harbe Nagi, un niño autista no verbal que tenía un “gran interés por el agua”, fue hallado muerto en una piscina tras haber desaparecido durante una fiesta de graduación el domingo por la tarde en el norte del estado Nueva York.

El cuerpo del niño de 7 años fue descubierto ayer martes alrededor de las 8 a.m. en la piscina del patio trasero de una vivienda situada a solo dos casas de distancia de donde se le vio por última vez, en Menands, al norte de Albany, capital de Nueva York.

El menor -cuyo tío es Adam Alharbi, alcalde de Hamtramck, Michigan- tenía tendencia a “deambular y explorar” y mostraba un “gran interés por el agua”, según indicó la policía de Menands durante su búsqueda. Una fuente declaró a la cadena ABC News que la piscina había sido revisada en varias ocasiones, la última de ellas el lunes alrededor de las 9:30 p.m.

La policía recibió el aviso inicial el domingo hacia las 4:23 p.m., poco más de 10 minutos después de que el niño fuera visto por última vez. Para la búsqueda se desplegaron helicópteros, drones y unidades caninas (K9).

Incluso se utilizó un camión de helados para intentar atraer al niño, según explicó Charles Kabrehl, guardabosques del Departamento de Conservación Ambiental (DEC) del estado Nueva York.

“Queremos expresar nuestras condolencias y nuestro agradecimiento a todas las personas que acudieron a ayudar en las labores de búsqueda”, declaró el martes el teniente Kevin Schwebke, citado por News 10. “Obviamente, estamos profundamente entristecidos por el desenlace”.

Aún no se ha confirmado la causa de la muerte, y el alcalde de Menands, Brian Marsh, instó a la población a no especular al respecto. “Seguiremos investigando los detalles del caso. Por favor, pedimos a la gente que se abstenga de especular en las redes sociales; como dije [el lunes], especular no ayuda. Dejemos que los expertos se encarguen de la investigación”, afirmó Marsh.

El alcalde Alharbi confirmó la triste noticia del fallecimiento de su sobrino mediante un comunicado publicado en su página oficial de Facebook. “Estamos desolados al informar que ha sido hallado sin vida. Gracias a todos los que ayudaron en la búsqueda”, escribió. La familia de Nagi se había mudado a Albany desde la ciudad de Nueva York hace unos años, acotó New York Post.

En agosto de 2023 un niño autista de 9 años se ahogó luego de desaparecer de la tienda Ikea en Brooklyn (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda