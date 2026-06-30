Niño con autismo de 11 años tomó un Uber solo hasta el aeropuerto JFK: así logró llegar y sus padres exigen respuestas

Un niño de 11 años con autismo logró salir de su casa de madrugada, pedir un viaje en Uber y llegar completamente solo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, en un caso que ha generado preocupación entre padres de familia y ha reavivado el debate sobre los protocolos de seguridad de las plataformas de transporte.

El incidente ocurrió la madrugada del domingo en Valley Stream, Long Island. De acuerdo con el relato de sus padres a diferentes medios locales, como PIX 11, y las imágenes captadas por una cámara de seguridad, Jamel Josiah Johnson abandonó su vivienda alrededor de las 5:55 a.m. (ET) con una maleta azul y abordó un vehículo de Uber que lo esperaba frente al domicilio, sin que el conductor cuestionara su edad ni solicitara la presencia de un adulto.

Mientras el menor iniciaba su inesperado viaje hacia el aeropuerto, sus padres dormían en el segundo piso de la casa. Minutos después despertaron y descubrieron que su hijo había desaparecido, dando inicio a una búsqueda desesperada.

“Fue una sensación que no le desearía a ningún padre”, expresó su madre, Tenesha Johnson, quien recordó que el miedo y la incertidumbre se apoderaron de la familia al no saber dónde estaba el niño ni qué había ocurrido.

Al revisar la cámara del timbre, observaron cómo el vehículo llegó a la vivienda y cómo su hijo subió con una maleta antes de que el conductor emprendiera el trayecto hacia el JFK.

Así logró llegar solo hasta el aeropuerto JFK

La familia intentó localizar al menor utilizando el teléfono celular del padre, que también había desaparecido. Al llamar al dispositivo desde otro teléfono, quien respondió fue un agente de la Policía de la Autoridad Portuaria.

Fue entonces cuando descubrieron que Josiah había llegado a la Terminal 1 del aeropuerto y que, incluso, había intentado ingresar al área de seguridad administrada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Los agentes detectaron que viajaba sin boleto de avión y sin la compañía de un adulto, por lo que notificaron de inmediato a la Policía de la Autoridad Portuaria.

Las autoridades informaron que el menor fue localizado alrededor de las 6:30 a.m. por el personal del aeropuerto. Después de una revisión médica preventiva, confirmaron que se encontraba en buenas condiciones y fue reunido con sus padres poco después.

Cuando le preguntaron por qué había decidido ir al aeropuerto, el niño respondió con total sinceridad: quería viajar a Japón.

Según explicó su familia, Josiah se había interesado especialmente por la ciudad de Fukuyama después de conocerla en una serie animada que ve. Su curiosidad por conocer ese lugar fue suficiente para organizar, por su cuenta, el viaje hasta el aeropuerto.

La familia exige cambios en los protocolos de Uber

Aunque el desenlace fue positivo, los padres consideran que la situación pudo haber terminado de forma muy distinta.

“Él parece un niño. ¿Por qué alguien lo dejaría subir al vehículo y simplemente conducir?”, cuestionó Tenesha Johnson.

Su esposo, Jamel Johnson, señaló que muchos niños dentro del espectro autista pueden actuar impulsivamente cuando se obsesionan con un objetivo específico, por lo que considera indispensable que las empresas de transporte refuercen la capacitación de sus conductores.

La familia reconoce que algunos menores con autismo pueden intentar abandonar el hogar sin previo aviso, razón por la que cuentan con medidas de seguridad en casa. Sin embargo, sostienen que el sistema falló cuando un conductor aceptó transportar a un niño sin verificar si viajaba acompañado por un adulto.

Uber mantiene una política que prohíbe que menores de edad viajen solos en los servicios tradicionales de la plataforma, salvo en opciones específicamente diseñadas para adolescentes cuando están disponibles. La empresa también establece que los conductores deben cancelar un viaje si detectan que el pasajero es un menor no acompañado.

Tras conocerse el caso, un portavoz de Uber indicó que la compañía estaba profundamente preocupada por lo sucedido y confirmó que ya mantiene contacto con la familia Johnson para investigar el incidente. Los padres afirman que únicamente fueron contactados por el departamento de Seguridad y Confianza de la empresa después de intentar cancelar el cobro de $47.05 dólares correspondiente al viaje.

Mientras tanto, la familia insiste en que el objetivo principal no es únicamente obtener respuestas, sino evitar que otra familia atraviese una experiencia similar.

“Solo quiero que Uber sea más responsable y que los conductores sepan que nunca deben irse con un niño sin un adulto”, expresó el padre.

Los Johnson también agradecieron la rápida actuación de los agentes de la TSA y de la Policía de la Autoridad Portuaria, quienes lograron identificar al menor antes de que pudiera avanzar más dentro del aeropuerto.

Ahora esperan que el caso sirva para aumentar la conciencia sobre los desafíos que enfrentan las familias con hijos dentro del espectro autista y para que las empresas de transporte revisen sus procedimientos de verificación.

“Jamás olvidaré lo que pasó”, concluyó la madre, convencida de que una tragedia pudo haberse evitado únicamente con una pregunta del conductor antes de iniciar el viaje.

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