Pronóstico del clima en Nueva York para este domingo 5 de julio

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir este domingo en Nueva York? La predicción del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC). La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 57% durante el día y del 99% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 54% durante el día y del 52% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:30 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:30 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 72 grados Fahrenheit (20 y 22 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 95% por la mañana, 94% por la tarde y 95% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.