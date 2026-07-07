Trump revive sus amenazas sobre Groenlandia y eleva tensiones con aliados de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense y no de Dinamarca, una declaración que reavivó tensiones con un aliado de la OTAN en medio de una cumbre marcada por los esfuerzos de la alianza para fortalecer la cooperación militar y responder a las exigencias del mandatario.

Trump calificó a la isla como un territorio de importancia estratégica para Estados Unidos y repitió la afirmación, sin pruebas, de que la zona está rodeada por barcos chinos y rusos, reseñó The Associated Press.

“Eso debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca”, afirmó ante periodistas durante una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara. El mandatario agregó que Washington no permitiría que Groenlandia fuera amenazada.

La postura de Trump genera fricciones con el principio central de la OTAN, alianza fundada sobre el compromiso de defensa colectiva entre sus 32 miembros y el respeto a la soberanía territorial de sus integrantes. Mientras reiteraba sus reclamos sobre Groenlandia, los países europeos buscaban responder a otra de sus críticas recurrentes: que no destinan suficientes recursos a su propia defensa.

Acuerdos valorados en miles de millones de dólares

Durante la cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó nuevos proyectos de cooperación militar valorados en miles de millones de dólares, presentados como una muestra del compromiso de los aliados con el aumento de sus capacidades defensivas.

Entre los anuncios estuvo un acuerdo para sustituir los actuales aviones de vigilancia aérea AWACS de la alianza, algunos con alrededor de cinco décadas de servicio. El fabricante sueco Saab proporcionará hasta 10 aeronaves GlobalEye para un consorcio integrado por 10 países, según informó el primer ministro sueco Ulf Kristersson.

Además, representantes de 15 naciones anunciaron una iniciativa para adquirir aviones de transporte y reabastecimiento en vuelo fabricados por Airbus, mientras que Rutte comunicó un acuerdo entre cuatro países para comprar hasta cinco drones de vigilancia Triton.

Aunque Rutte había anticipado contratos por “decenas de miles de millones” de dólares, la OTAN no divulgó una cifra total durante la presentación y algunos de los proyectos anunciados ya habían sido acordados previamente.

Trump anuncia posible levantamiento de sanciones a Turquía

Asimismo, Trump anunció que Estados Unidos levantará las sanciones impuestas a Turquía por la compra del sistema ruso de defensa antimisiles S-400, una decisión que podría facilitar el regreso de Ankara al programa estadounidense de aviones de combate F-35.

Donald Trump y Recep Tayyip en Ankara, Turquía. Foto: Alex Brandon / AP

La adquisición turca de los S-400 en 2019 provocó una crisis dentro de la alianza occidental y llevó a Estados Unidos a retirar a Turquía del programa de los cazas F-35. Sin embargo, Trump destacó su relación personal con Erdogan y afirmó que ambos países mantienen una cooperación cercana.

“Vamos a levantar las sanciones, ¿de acuerdo?”, dijo Trump, quien explicó que funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegseth trabajan en el proceso.

El presidente estadounidense también señaló que Washington podría considerar la venta de aviones F-35 a Turquía y afirmó que Ankara ha sido “mucho más leal” que otros países que considera aliados.

Erdogan expresó su esperanza de recuperar el acceso a los cazas estadounidenses y aseguró que Trump cumple sus compromisos.

Ucrania busca respaldo para ingresar a la OTAN

Durante la cumbre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también insistió en su llamado para que su país sea incorporado a la OTAN, bajo el argumento de que sus fuerzas armadas aportarían experiencia militar a la alianza.

Zelenski destacó la capacidad de Ucrania para atacar objetivos estratégicos dentro de Rusia y afirmó que sus tropas han adquirido una amplia experiencia durante la guerra. También señaló que el conflicto fue impuesto a su país y que Kiev no buscó iniciar la confrontación.

El mandatario ucraniano tiene previsto reunirse con Trump en Ankara para abordar la guerra con Rusia y el futuro de la seguridad europea.

Sigue leyendo:

• ¿Puede Trump ordenar la retirada de militares de EE.UU. en Europa?

• Miembro de la Marina de EE.UU. es evacuado médicamente de un submarino cerca de Groenlandia

• Gobierno de Groenlandia rechazó el barco hospital enviado por Trump