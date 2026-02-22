Miembro de la Marina de EE.UU. es evacuado médicamente de un submarino cerca de Groenlandia

Un submarino nuclear de la Armada estadounidense interrumpió su misión el sábado por la tarde para realizar la evacuación médica de uno de sus tripulantes en un operativo coordinado con las fuerzas militares de Dinamarca, que tuvo lugar en las proximidades de Nuuk, la capital de Groenlandia.

El buque estadounidense, diseñado para operar bajo estrictos protocolos de confidencialidad y permanecer sumergido, emergió a unas ocho millas de la costa de Nuuk, una acción que se considera como un “movimiento extraordinario” debido a que la ubicación de estas unidades suele ser información clasificada, informó ABC News.

Un helicóptero Seahawk de la defensa danesa, que despegó desde el buque de patrulla Vædderen, fue el encargado de realizar el traslado aéreo del marinero. Según informes oficiales, el afectado fue ingresado en un hospital local para recibir tratamiento especializado.

Descartan que incidente se deba a acciones de combate

Fuentes militares estadounidenses aclararon que, aunque la naturaleza específica de la emergencia médica no ha sido revelada, el incidente no está relacionado con acciones de combate. La gravedad de la situación médica obligó a la Armada a comprometer el sigilo habitual de la flota de submarinos para garantizar la atención del tripulante.

Las aguas que rodean Groenlandia son consideradas puntos críticos para la planificación militar internacional, funcionando como pasos estratégicos entre Rusia, Europa y Norteamérica.

Intereses de China y Rusia en Groenlandia

Esta zona del Ártico ha ganado relevancia debido al deshielo, lo que facilita la navegación y atrae el interés de potencias como China, que busca expandir su presencia en el área, señaló ABC News. La visibilidad del submarino en estas coordenadas resalta la importancia de la cooperación militar entre los Estados Unidos y Dinamarca en territorios estratégicos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido actualizaciones adicionales sobre el estado de salud del marinero evacuado. El submarino retomó sus operaciones tras completar la entrega del paciente a los equipos de rescate daneses.

