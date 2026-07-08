Alerta en EE.UU.: el peligroso reto con juguetes NeeDoh que está causando graves quemaduras en niños

Lo que comenzó como un popular juguete antiestrés para apretar y estirar se ha convertido en motivo de preocupación para médicos y padres de familia en Estados Unidos y otros países.

Los juguetes sensoriales NeeDoh, conocidos por su textura suave y elástica, han sido relacionados con múltiples casos de quemaduras graves en niños y adolescentes después de ser calentados en microondas, congelados o expuestos a altas temperaturas, una práctica impulsada en parte por retos virales en redes sociales.

Especialistas en medicina de emergencia y unidades de quemados advierten que el riesgo no está en el uso normal del producto, sino en modificarlo de formas que el fabricante prohíbe expresamente. Algunos modelos, como el NeeDoh Nice Cube, contienen un relleno a base de azúcar natural que cambia de consistencia cuando se expone al calor. Al aumentar la temperatura, el material puede expandirse rápidamente, elevar la presión dentro del juguete y provocar que estalle, expulsando una sustancia extremadamente caliente y pegajosa.

El fabricante incluye advertencias claras en el empaque indicando que el juguete no debe calentarse, congelarse ni introducirse al microondas, ya que hacerlo puede provocar lesiones personales. Sin embargo, médicos aseguran que numerosos menores están ignorando estas recomendaciones debido a videos virales que muestran experimentos con estos juguetes o simplemente por curiosidad.

Médicos alertan sobre lesiones permanentes

La doctora Alicia Webb, especialista en medicina de emergencia pediátrica del Children’s of Alabama, explicó al New York Post que el problema va más allá del juguete y está relacionado con la influencia de los desafíos difundidos en internet. Según la especialista, muchos niños todavía no tienen la capacidad para identificar los riesgos reales detrás de este tipo de contenidos.

Webb señaló que ha atendido personalmente a varios menores que sufrieron quemaduras tras participar en la tendencia de calentar juguetes NeeDoh en el microondas. Explicó que, cuando el material caliente explota, puede impactar el rostro, los ojos, la boca y otras partes del cuerpo. Incluso existe el riesgo de lesiones internas si la sustancia caliente es ingerida accidentalmente.

El doctor Michael Cooper, director del servicio de la unidad de quemados del Staten Island University Hospital de Northwell Health, añadió al mismo medio citado anteriormente que los niños son especialmente vulnerables porque su piel es más delgada que la de los adultos, lo que permite que el calor penetre con mayor rapidez y cause daños más profundos incluso tras un contacto breve.

Además de las lesiones inmediatas, ambos especialistas advirtieron que este tipo de accidentes puede dejar cicatrices permanentes, afectar la visión, limitar la movilidad y requerir cirugías reconstructivas, injertos de piel y meses de rehabilitación física y emocional.

Casos que encendieron las alarmas

Las advertencias médicas están respaldadas por varios casos documentados durante los últimos meses. En Missouri, Scarlett Selby, de 7 años, fue colocada en un coma inducido médicamente después de que un juguete NeeDoh explotara al salir del microondas. La sustancia caliente se adhirió a su piel y a su ropa, dificultando que su padre pudiera retirarla sin provocar lesiones adicionales. Posteriormente, necesitó un injerto de piel debido a las quemaduras sufridas cerca de la boca y las vías respiratorias.

En Reino Unido, Bella, de 10 años, sufrió quemaduras severas en el rostro cuando un amigo intentó recrear un reto inspirado en TikTok que consistía en congelar y luego calentar un juguete similar. Las lesiones le provocaron ampollas y pérdida de piel facial, y los médicos le indicaron que deberá evitar la exposición directa al sol durante al menos dos veranos mientras continúa su recuperación.

En Chicago, Caleb Chabolla, de 9 años, sufrió quemaduras de segundo grado después de que un NeeDoh calentado en el microondas explotara sobre su cara y manos. De acuerdo con los médicos que lo atendieron, fue necesario retirar tejido dañado por la sustancia extremadamente caliente.

Otro caso ocurrió en Nuevo México, donde una adolescente de 13 años sufrió quemaduras de tercer grado cuando un juguete que había permanecido varias horas dentro de un automóvil caliente explotó al ser apretado, liberando gel hirviendo sobre sus brazos y piernas.

Los especialistas destacan que estos incidentes muestran un patrón similar: los juguetes son manipulados después de haber estado expuestos a temperaturas extremas, mientras los menores desconocen que el contenido interno puede haberse vuelto altamente peligroso.

Ante esta situación, los médicos recomiendan a los padres hablar con sus hijos sobre los riesgos de replicar retos virales y explicarles que muchos videos en redes sociales no muestran las consecuencias reales de estas acciones. También aconsejan revisar periódicamente los juguetes para detectar grietas, fugas o daños, evitar dejarlos dentro de vehículos expuestos al calor y recordar que deben utilizarse únicamente conforme a las instrucciones del fabricante.

Si ocurre una quemadura, Cooper recomienda colocar la zona afectada bajo agua corriente fresca durante aproximadamente 20 minutos y buscar atención médica inmediata cuando existan ampollas, la lesión afecte el rostro, manos, pies o genitales, o cubra una superficie amplia del cuerpo. Los especialistas coinciden en que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar accidentes que pueden cambiar la vida de un niño en cuestión de segundos.

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