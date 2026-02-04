Niño de 9 años de Illinois sufre quemaduras tras realizar reto viral de TikTok

Un niño de 9 años de Plainfield, Illinois, se recupera luego de sufrir quemaduras en el rostro tras colocar un juguete sensorial en el microondas, un incidente que especialistas médicos relacionan con una peligrosa tendencia que circula entre niños y redes sociales, particularmente en TikTok.

Caleb Chabolla estaba en casa cuando decidió calentar su Needoh Cube, un popular juguete antiestrés relleno de una sustancia gelatinosa. En cuestión de segundos, el objeto explotó y el material caliente se le pegó a la cara, provocándole lesiones visibles.

“Estaba llorando y solo gritaba: ‘¡Quema, quema!'”, relató su madre, Whitney Grubb, en entrevista para ABC 7.

Según explicó, el gel espeso del interior se sobrecalentó y, al estallar, causó quemaduras que requirieron atención médica inmediata. “El lado derecho de su cara prácticamente se estaba derritiendo”, dijo Whitney.

Una idea que parecía inofensiva

Caleb recuerda poco después del accidente, pero sí cómo surgió la idea de meter el juguete al microondas.

“Es como un juguete para el estrés. No sabía que era una moda en TikTok, porque una amiga lo había hecho antes y no le pasó nada”, contó el menor.

La práctica consiste en calentar el cubo para hacerlo más suave y flexible. Aunque su madre asegura que Caleb no vio directamente videos en redes sociales, el resultado fue el mismo: terminó siendo víctima de una tendencia riesgosa que se replica entre niños a través del boca a boca y plataformas digitales.

“Estas personas no saben las consecuencias que estos retos y modas tontas pueden tener en los niños, especialmente en los más pequeños”, expresó Whitney.

Médicos alertan sobre un patrón preocupante

El caso de Caleb no es aislado. Loyola University Medical Center confirmó que este es el cuarto incidente relacionado con Needoh Cubes que atienden en lo que va del año.

“Vemos los resultados negativos de los desafíos de TikTok todo el tiempo”, explicó Kelly McElligott, coordinadora de alcance comunitario del área de quemaduras del hospital. “Quienes resultan heridos no suelen publicar videos. Solo se ven los clips donde parece divertido o inofensivo”.

Especialistas advierten que muchos juguetes sensoriales contienen materiales diseñados únicamente para manipularse con las manos. Al exponerse al calor extremo del microondas, el contenido puede alcanzar temperaturas peligrosas y convertirse en una sustancia pegajosa que agrava las quemaduras al adherirse a la piel.

En el caso de Caleb, las lesiones estuvieron muy cerca del ojo. Afortunadamente, Loyola Medicine informó que su visión no se verá afectada.

El hospital decidió compartir su historia durante la Semana Nacional de Concientización sobre Quemaduras, con el objetivo de prevenir accidentes similares en otros hogares.

El llamado a padres y niños

Whitney considera que parte del problema es asumir que los niños comprenden riesgos que para los adultos parecen evidentes.

“A veces damos por sentado lo que sabemos. Eso puede ser sentido común para nosotros, pero no lo es para ellos”, señaló.

Caleb también tiene un mensaje claro para otros niños: “Solo piensen antes de actuar”.

Ambos coinciden en que hablar abiertamente sobre los peligros de imitar tendencias virales es clave para evitar tragedias. La supervisión del contenido en redes sociales y el diálogo constante sobre seguridad pueden marcar la diferencia.

El menor ya se prepara para regresar a la escuela, donde planea compartir su experiencia con sus compañeros.

“Les voy a decir que no hagan lo que yo hice y que no prueben nada que vean en redes sociales sin preguntarle primero a un adulto”, afirmó.

Mientras tanto, su madre espera que su testimonio sirva como advertencia para otras familias.

“Uno piensa que estas cosas no van a pasar en su casa, hasta que pasan”, dijo.

ABC7 intentó comunicarse con la empresa fabricante del Needoh Cube, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Expertos en seguridad infantil recomiendan a los padres revisar siempre las instrucciones de los juguetes, explicar claramente qué objetos nunca deben colocarse en el microondas y mantener conversaciones frecuentes sobre los riesgos de experimentar con artículos del hogar. También sugieren fomentar la confianza para que los niños pregunten antes de intentar cualquier reto o “truco” que vean en línea.

