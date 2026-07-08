Hispano murió al explotarle un petardo en el rostro en su hogar en Nueva York

Gabriel Ruiz Urresto murió dramáticamente a los 37 años porque le estalló un fuego artificial en la cara en su hogar en Long Island (NY).

En un comunicado, policía del condado Suffolk informó que el aparente accidente sucedió alrededor de las 9:30 p.m. del sábado durante una fiesta del 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU, en el patio trasero de la vivienda de Ruiz situada en 38 E. Sycamore St, Central Islip.

Según la policía, él mismo encendió el fuego artificial, el cual explotó en su rostro y lo golpeó en la cabeza. Ruiz falleció en el lugar de los hechos, detalló ABC News.

Su yerno, Emmanuel Rosario Álvarez -US Marine en servicio activo- creó una página en GoFundMe para ayudar con los gastos funerarios y rendirle homenaje. “En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre”, escribió.

Quince personas murieron en Estados Unidos en 2025 a causa de fuegos artificiales -ya fuese por mal uso, activación accidental o fallo del producto- y alrededor de 13,000 resultaron heridas, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC).

Las quemaduras representan cerca del 38% de las lesiones por fuegos artificiales atendidas en los servicios de urgencias. Las manos y los dedos son las partes del cuerpo más afectadas (35%), seguidos por la cabeza, el rostro y los oídos, que constituyen la segunda categoría más frecuente (22%), destacó People.

En el verano de 2025 un niño de 11 años perdió varios dedos durante un accidente mientras jugaba con fuegos artificiales en una calle de Brooklyn, informó la Policía de Nueva York.

Técnicamente los dispositivos que producen chispas o llamas de colores son legales en el estado Nueva York, pero en NYC todos los fuegos artificiales para consumo privado, incluidas las bengalas, están prohibidos para evitar riesgos de incendios y disputas que a veces se tornan violentas y hasta mortales. Aún así, las explosiones pirotécnicas son constantes en fechas como el 4 de julio y el Año Nuevo occidental y chino, incluso a la vista de los bomberos (FDNY) y policías (NYPD).