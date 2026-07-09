Acusan a ICE de intentar sacar de EE.UU. a testigos clave del caso del mexicano Lorenzo Salgado

Tres hombres que viajaban junto a Lorenzo Salgado cuando murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Texas fueron detenidos por las autoridades migratorias y, según denunció este jueves LULAC, están siendo presionados para aceptar su salida voluntaria del país.

Juan Proaño, director de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), identificó a los detenidos como Víctor Salgado Araújo, hermano de Lorenzo, y sus empleados José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja.

La organización aseguró que los tres podrían ser testigos clave para esclarecer las circunstancias de la muerte del trabajador mexicano.

Según el dirigente, los tres hombres permanecen sin representación legal, para lo cual los están apoyando, y estarían siendo presionados para firmar órdenes de autodeportación, lo que podría impedirles comparecer ante un juez de inmigración.

“Nos preocupa enormemente que el DHS esté intentando expulsar a estos testigos del país. No deberían hacerlo”, afirmó. “Deberíamos poder contar con su testimonio. Deberían ser entrevistados por un inspector que pueda registrar lo sucedido, ya que podrían ser los únicos testigos presenciales”.

Proaño también denunció que la familia aun no puede recuperar el cuerpo de Salgado.

El caso de Salgado

Salgado, quien llevaba más de tres décadas viviendo en Estados Unidos y trabajaba en construcción, murió el martes después de que un agente de ICE le disparara durante una intervención en Texas. El hombre se desplazaba en una camioneta junto a los otros tres ocupantes cuando ocurrió el operativo.

Las autoridades federales indicaron que los agentes intentaban detener a Víctor Salgado Araújo por su situación migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el hombre ignoró instrucciones de los oficiales e intentó arrollarlos con el vehículo, por lo que uno de los agentes disparó en defensa propia. Salgado falleció posteriormente en un hospital.

La versión oficial ha sido cuestionada por familiares, activistas y legisladores demócratas, quienes han solicitado una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el operativo.

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