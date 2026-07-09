Por qué Kylian Mbappé habla español tan bien y cuándo lo aprendió

Kylian Mbappé nació en Francia y pasó casi toda su carrera en clubes franceses, pero habla español con mucha fluidez. La explicación está en un sueño que tuvo desde chico: jugar algún día en el Real Madrid.

El delantero contó que comenzó a estudiar el idioma en el colegio y que se esforzaba especialmente porque imaginaba que podía necesitarlo en el futuro.

Durante su presentación como jugador del Real Madrid, en julio de 2024, explicó: “En español iba al cien por cien porque tenía este sueño de jugar aquí”.

Cuándo aprendió español Mbappé

Mbappé empezó a estudiar español durante su adolescencia. No hay una edad exacta confirmada por él, aunque varias publicaciones sitúan el comienzo alrededor de los 15 años.

La escuela no fue el único espacio donde Mbappé practicó el idioma. Durante sus años en el Paris Saint-Germain trabajó con entrenadores hispanohablantes, especialmente Mauricio Pochettino y Luis Enrique.

Pochettino es argentino y dirigió al PSG entre 2021 y 2022. Luis Enrique, nacido en España, estuvo al frente del equipo parisino durante la última temporada de Mbappé en Francia.

El delantero reconoció que la convivencia con ambos técnicos le permitió utilizar y mejorar el español dentro de un contexto futbolístico.

También compartió vestuario con numerosos jugadores españoles y latinoamericanos durante su etapa en París. Esa exposición cotidiana probablemente contribuyó a que incorporara términos relacionados con los entrenamientos, la táctica y la vida de equipo.

El Real Madrid fue su principal motivación

Desde niño, Mbappé admiraba a Cristiano Ronaldo y seguía de cerca al Real Madrid. Por eso aprender español no fue una decisión improvisada antes de mudarse, sino parte de una preparación que comenzó muchos años antes.

Cuando llegó a Madrid ya podía responder preguntas, dar entrevistas y comunicarse sin intérprete. Él mismo reconoció, sin embargo, que todavía debía mejorar algunas expresiones de la vida cotidiana.

Además del francés y el español, Mbappé también puede comunicarse en inglés.

Sigue leyendo:

Hablar español puede aumentar tu salario hasta $20,000 al año en empleos de salud en EE.UU.

Por qué algunos latinos evitan hablar español en la vida diaria en EE.UU.