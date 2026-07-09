Miles firman petición para exigir la investigación de la muerte de un mexicano a manos de ICE

Más de 144,000 personas han firmado en menos de 24 horas una petición impulsada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) para exigir una investigación completa e independiente sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.

La iniciativa surge en medio de los cuestionamientos sobre la actuación de los agentes y de las denuncias de la familia, organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas, quienes han reclamado mayor transparencia sobre lo ocurrido y la preservación de todas las pruebas del caso.

La campaña fue habilitada en el sitio web de LULAC con el propósito de reunir apoyo ciudadano para solicitar a las autoridades una pesquisa independiente que esclarezca las circunstancias en las que murió el trabajador mexicano.

“Todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales, los videos de vigilancia, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos, deben conservarse y hacerse públicas”, señaló la organización, fundada en 1929 en Corpus Christi, Texas.

La recolección de firmas se produce mientras aumenta la presión pública por el caso. En los últimos días, la familia de Salgado Araujo, activistas y dirigentes políticos han pedido que la investigación no quede únicamente en manos del Gobierno federal.

Asimismo, LULAC ofrece una recompensa a personas que puedan aportar videos o testimonios sobre el operativo y que ayuden a determinar responsabilidades o esclarecer los hechos.

La organización detalló también que se han recaudado más de $250,000 dólares para cubrir gastos funerarios, legales y apoyar a la esposa de Sangado, quien quedó sin el principal sostén económico de su familia.

Proteger las evidencias

LULAC también ha advertido sobre la importancia de proteger las evidencias y garantizar el acceso a los testimonios de quienes presenciaron el operativo, al considerar que son fundamentales para determinar si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, informó previamente que abrió una investigación interna sobre el incidente. Sin embargo, familiares de la víctima y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes insisten en que también debe realizarse una investigación independiente y transparente para establecer responsabilidades.

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