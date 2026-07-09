Demócratas exigen videos del operativo de ICE en Houston en el que murió un migrante

La muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston escaló este miércoles al Congreso de Estados Unidos, donde un grupo de legisladores demócratas exigió al Gobierno federal divulgar todas las grabaciones del incidente y abrir una investigación independiente.

Los congresistas enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David J. Venturella, para solicitar la preservación de las pruebas y la publicación íntegra de los videos registrados durante el operativo.

Entre los materiales reclamados figuran la grabación de la cámara corporal del agente que disparó contra Salgado Araujo, los videos captados por los demás agentes presentes y las imágenes registradas por las cámaras instaladas en los dos vehículos utilizados en la intervención.

Los legisladores también fijaron un plazo de 48 horas para que el DHS e ICE confirmen que ordenaron conservar todas las evidencias relacionadas con el tiroteo y con la detención de los otros tres trabajadores que viajaban con el ciudadano mexicano.

Además, preguntaron si el Gobierno federal permitirá la participación de autoridades estatales o locales en el caso y reclamaron una investigación “inmediata, plenamente independiente y transparente”.

“La familia, la comunidad y el público merecen una explicación completa y transparente de lo ocurrido”, señalaron los congresistas en la carta.

Sin investigación de Houston

La presión política aumenta después de que la Alcaldía de Houston anunciara que no abrirá una investigación propia sobre el incidente, pese a las solicitudes de la familia de Salgado Araujo y de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes para que el caso sea investigado fuera del ámbito federal.

Mientras tanto, el DHS informó que ya inició una investigación sobre la actuación del agente que abrió fuego durante el operativo.

Según el relato de Roberto Salgado, hijo de la víctima, su padre se dirigía a trabajar junto a tres compañeros del sector de la construcción cuando el vehículo en el que viajaban fue “rodeado” por tres vehículos sin distintivos en Magnolia Park, un barrio de mayoría latina de Houston.

La versión del Gobierno sostiene que los agentes intentaban detener a Salgado Araujo por no contar con estatus migratorio legal y que el mexicano “ignoró las instrucciones” e intentó embestir a los agentes con su vehículo. De acuerdo con el DHS, el funcionario disparó “en defensa propia” y el hombre murió posteriormente en un hospital.

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