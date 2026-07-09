Houston no investigará muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo tras operativo de ICE

La ciudad de Houston no abrirá una investigación propia sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el ciudadano mexicano que falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio.

El alcalde de Houston, John Whitmire, explicó que la ciudad no tiene autoridad para llevar su propia investigación ni para tomar el lugar de las autoridades federales que ya están revisando lo ocurrido.

Investigación federal

Aunque la familia de Lorenzo Salgado Araujo ha pedido una revisión independiente del caso, el gobierno de Houston decidió no intervenir y dejó la investigación en manos de las autoridades federales. El alcalde John Whitmire aseguró que entiende la exigencia de respuestas, pero recordó que los agentes de ICE están bajo jurisdicción federal.

“La ciudad de Houston no controla la política federal de inmigración, ni tiene autoridad sobre los agentes federales de la ley. Una investigación local no puede reemplazar una investigación federal”, afirmó el alcalde.

El funcionario también expresó sus condolencias a los familiares de Salgado Araujo y calificó el hecho como una tragedia que ha causado dolor en la comunidad.

“Se perdió una vida y mis pensamientos permanecen con la familia y los seres queridos del individuo mientras enfrentan una pérdida inimaginable”, manifestó Whitmire.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo?an illegal alien from Mexico?attempted to evade arrest.? https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

FBI investiga caso

La investigación del tiroteo está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo al que pertenece ICE, confirmó la apertura de una revisión sobre lo ocurrido.

Hasta ahora, las autoridades federales no han informado cuándo terminará la investigación ni si habrá posibles cargos relacionados con la muerte del mexicano.

La muerte de inmigrante mexicano

De acuerdo con la versión de ICE, los agentes intentaban detener a Salgado Araujo cuando presuntamente utilizó su vehículo para intentar atropellar a uno de los oficiales. La agencia indicó que el agente respondió con disparos al considerar que actuaba en defensa propia.

Esa versión forma parte de la investigación oficial y no ha sido comprobada de manera independiente.

La familia de Lorenzo Salgado Araujo, así como organizaciones civiles y algunos legisladores, han exigido una investigación independiente para esclarecer las circunstancias del operativo.

Roberto Salgado, hijo de la víctima, aseguró que su padre se dirigía a trabajar acompañado por tres compañeros del sector de la construcción cuando fueron interceptados por vehículos relacionados con el operativo.

El cuerpo del mexicano Lorenzo Salgado Araujo asesinado por agentes de #ICE durante un operativo de detención en #Houston.

El @DHSgov señala que intentaban arrestarlo por permanecer sin autorización en Estados Unidos. pic.twitter.com/kSw63YlkOK — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 8, 2026

ICE detuvo a inmigranes

Según su testimonio, conoció detalles de lo ocurrido después de ver un video publicado en redes sociales donde reconoció la voz y la camioneta de su padre. Al acudir al lugar, afirmó que las autoridades no le proporcionaron información sobre el paradero de Lorenzo.

Posteriormente, mediante organizaciones comunitarias y representantes políticos, la familia fue informada de que Salgado Araujo se encontraba en un hospital. Más tarde confirmó su fallecimiento a través de reportes públicos.

La organización de derechos civiles LULAC difundió un video de los momentos posteriores al tiroteo. En las imágenes aparecen agentes de ICE manteniendo retenidos a varios hombres mientras permanecían en el suelo con las manos sujetas.

People march through the streets during a vigil for Lorenzo Salgado Araujo, a Mexican national fatally shot by a federal immigration agent a day prior, Wednesday, July 8, 2026, in Houston. (AP Photo/Mark Felix)

El caso ha generado nuevos cuestionamientos sobre la actuación de agentes migratorios y sobre la supervisión de los operativos federales en distintas comunidades de Estados Unidos.

Mientras continúa la investigación del FBI, familiares y activistas mantienen su llamado para que se esclarezca la muerte de Lorenzo Salgado Araujo y se determinen responsabilidades.

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