Revelan identidad del funcionario de FIFA que suspendió tarjeta roja a Balogun: ¿Quién es Mohammad al‑Kamali?

La decisión que permitió a Folarin Balogun jugar los octavos del Mundial 2026 pese a su expulsión quedó en manos de un solo hombre, cuya identidad ha quedado al descubierto.

Se trata de Mohammad al‑Kamali, presidente del Comité Disciplinario de la FIFA. Él fue quien anuló, sin consultar al resto del organismo, la sanción automática de un partido que pesaba sobre el delantero estadounidense.

Así lo reveló The Times. Al‑Kamali actuó de manera unilateral. Impuso inicialmente la suspensión por la tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina y luego decidió aplazarla por un año de prueba, habilitando a Balogun para enfrentar a Bélgica.

El diario británico detalló que ninguno de los otros 17 miembros del Comité Disciplinario fue consultado antes de que el presidente emitiera el fallo.

Asimismo, The Times destacó que Al‑Kamali evitó responder preguntas cuando un equipo de la BBC intentó entrevistarlo el fin de semana.

Trying to get some answers from the chair of FIFA disciplinary Cttee Mohammad Alkamali about the decision-making process which led to US striker Folarin Balogun avoiding a ban after being sent off, following an intervention from US President Donald Trump https://t.co/rTpCJqzLyo pic.twitter.com/QDf0mObeJT — Dan Roan (@danroan) July 12, 2026

La FIFA, por su parte, no ha ofrecido una explicación pública sobre los fundamentos de la resolución ni ha comentado los nuevos reportes.

El pasado 6 de julio, Donald Trump admitió que llamó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la tarjeta roja impuesta a Folarin Balogun.

En una declaración desde la Casa Blanca, Trump reconoció que pidió una revisión de la sanción que dejaba al delantero fuera del próximo partido de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

La confesión de Trump sobre su influencia en la FIFA se dio horas después de que el Comité Disciplinario aplazara la sanción contra el delantero.

La polémica surgió tras el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, donde el árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Balogun por un planchazo involuntario.

Posteriormente, Gianni Infantino admitió que habló con Donald Trump sobre la polémica roja a Folarin Balogun, pero aseguró que la FIFA no intervino y que la decisión de levantar la sanción fue tomada por “órganos independientes”.

Infantino también confirmó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos. Explicó que suele discutir temas del Mundial con distintos jefes de Estado y que, en este caso, le dejó claro que había un procedimiento en curso y que la resolución dependía exclusivamente del Comité Disciplinario.

Estados Unidos quedó fuera del Mundial tras caer 1-4 ante Bélgica en Seattle, con doblete de Charles De Ketelaere, goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, y el descuento de Malik Tillman.



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