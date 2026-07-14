The Granola Bar abre un moderno restaurante y otro de sus famosos locales “para llevar” en Manhattan

Un nuevo lugar donde disfrutar desde un desayuno tranquilo hasta una cena con buen ambiente acaba de abrir sus puertas a pocos pasos de Grand Central Terminal. The Granola Bar, la popular cadena nacida en Connecticut y fundada por las emprendedoras Julie Mountain y Dana Noorily, regresó a Manhattan con un nuevo restaurante insignia en 330 Madison Avenue, acompañado por The Granola Bar Takeaway, un concepto de comida para llevar ubicado a la vuelta de la esquina.

El nuevo restaurante apuesta por una propuesta gastronómica que va mucho más allá del brunch. Su menú incluye panqueques de camote, sándwich de queso a la parrilla con aguacate y costra de parmesano, ensalada César de la casa y tostadas con durazno asado y ricotta. También destacan platos para compartir como huevos rellenos con trufa, camarones con gochujang, steak frites, latkes y una opción con caviar. Para la cena, el restaurante ofrece además una pasta del día y una carta de cocteles clásicos reinventados, como una margarita de hibisco con jalapeño o un espresso martini preparado con tequila o vodka.

El local de Madison tiene un menú completo con muchas opciones para la cena. Foto: The Granola Bar

El diseño del espacio combina elegancia y calidez. Mármol, detalles en latón, tapicerías de cuero, obras de arte y abundante luz natural crean un ambiente sofisticado, ideal tanto para reuniones de negocios como para encuentros entre amigos.

“Madison Avenue tiene una energía increíble; aquí la gente se mueve con determinación y sabe lo que quiere”, afirmó la cofundadora y copresidenta ejecutiva Julie Mountain. “Creamos The Granola Bar exactamente para eso: un lugar donde se percibe el ambiente desde que entras, donde la experiencia avanza al mismo ritmo que tú y la comida se adapta a cada momento del día. La hospitalidad aquí no es una puesta en escena, sino algo genuino”.

Julie Mountain y Dana Noorily, las creadoras del concepto./Foto: Cortesía The Granola Bar

Para quienes disponen de poco tiempo, The Granola Bar Takeaway ofrece café de especialidad, bebidas, sándwiches, ensaladas y opciones listas para llevar.

The Granola Bar Takeaway es ideal para quienes necesitan un café o sándwiches rápidos./Cortesía

“Algunos días quieres sentarte y disfrutar; otros, quieres lo que te gusta en cinco minutos. Ahora Grand Central tiene ambas opciones”, señaló Dana Noorily.

The Granola Bar está ubicado en el 330 Madison Ave, NY, NY 10017

The Granola Bar Takeaway está ubicado en el 22 E. 43rd St, NY, NY 10017

Para más información, visite: https://thegranolabar.com.