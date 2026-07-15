El rapero R. Kelly pide al presidente Trump que conmute su sentencia por abuso sexual

El rapero estadounidense R. Kelly pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que conmute su condena de 30 años de prisión por abuso sexual.

R. Kelly, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, solicitó este año a través de sus abogados la conmutación de pena ante la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta solicitud mantiene en estatus de “pendiente”, según informó inicialmente Chicago Tribune.

Esta solicitud llega un año después de que su abogado, Beau Brindley, solicitó la liberación inmediata del cantante de R&B presentando una moción de emergencia. Brindley solicitó que Kelly fuese liberado de la custodia federal y cumpliera arresto domiciliario, alegando que su vida corría peligro y acusando al gobierno de mala conducta.

El equipo legal de R. Kelly presentó una declaración jurada de un recluso con una enfermedad terminal que afirmó que las autoridades le ofrecieron la libertad en sus últimos días a cambio del asesinato de Kelly. Brindley aseguró, después de la presentación, que solicitaría la conmutación de pena a Trump, ya que el mandatario comprende lo que está viviendo el rapero.

“Creo que esto le interesa especialmente al presidente Trump porque, a diferencia de la mayoría de las personas que se acercan a esto con escepticismo, él tiene una comprensión personal única de lo que significa ser víctima de equipos de la fiscalía y pasar por esa experiencia a causa de hackeos corruptos y criminales”, declaró a Variety.

El 29 de junio de 2022, Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable de trata de personas con fines sexuales y crimen organizado en Nueva York en 2021. En febrero de 2023, Kelly fue sentenciado por separado a 20 años de prisión por delitos sexuales contra menores, y el juez dictaminó que cumpliría todos los años, excepto uno, simultáneamente con su sentencia anterior de 30 años.

El rapero cumple su condena en una prisión de Carolina del Norte y podrá salir de prisión en el 2025, cuando cumpla 79 años.

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