Demócratas instan al DHS a clausurar centro de detención familiar de migrantes de Dilley

Un grupo de más de 110 legisladores demócratas, liderados por el representante Joaquín Castro, solicitó formalmente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la clausura definitiva del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, mediante una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El centro de Dilley, gestionado por la empresa privada CoreCivic, funciona actualmente como la única instalación de detención familiar activa en los Estados Unidos. Aunque había sido cerrado durante el mandato de Joe Biden, la administración de Donald Trump reactivó sus operaciones el año pasado dentro de sus políticas de control migratorio.

“No existe una forma humana de encarcelar a un niño y a su familia. No es más que una prisión móvil que retiene a familias. De hecho, el centro de Dilley es el único lugar en Estados Unidos dedicado a la detención de familias con niños que no han sido acusados ​​de ningún delito“, señaló el grupo, de acuerdo con ABC News.

Asimismo, denunciaron casos de desatención médica oportuna, como el retraso en la cirugía de un menor con apendicitis y el contagio de una bebé de un año con COVID-19 y VSR bajo custodia de CoreCivic.

Violación al Acuerdo de Flores

Los firmantes afirman que los menores permanecen recluidos excediendo el límite de 20 días que dicta el Acuerdo de Flores. Datos oficiales indican que, entre febrero y marzo de 2026, la estancia promedio de los niños en Dilley fue de 57 días.

“Ningún niño debería estar en un lugar como la prisión móvil de Dilley. Bajo la administración Trump, el ICE está arrebatando a los niños de sus familias, escuelas y vidas. Deben ser tratados como niños, no como criminales. Agradezco que más de 100 de mis colegas en el Congreso se unan a la lucha para cerrar la prisión móvil de Dilley”, señaló el representante Castro al respecto.

Respuesta del DHS

Entretanto, el director médico del DHS, doctor Sean Conley, desestimó las críticas, y describió al medio anteriormente citado algunos de los servicios que ofrecen en declaraciones, ABC News:

“Estas acusaciones de que a los inmigrantes indocumentados se les niega la atención médica adecuada bajo custodia del ICE son FALSAS. Es política y práctica habitual que los inmigrantes reciban atención médica oportuna y apropiada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE. Esto incluye servicios médicos, dentales, de salud de la mujer, de salud mental, cualquier cita médica de seguimiento necesaria, así como atención de emergencia las 24 horas”, apuntó..

Por su parte, un portavoz del DHS defendió la legalidad de los operativos asegurando que el pacto de Flores ha sido un instrumento político de la izquierda para promover fronteras abiertas.

“«”Durante años, el decreto de consentimiento Flores ha sido una herramienta de la izquierda para promover una agenda de fronteras abiertas. Ya es hora de que un solo distrito de California deje de gestionar las funciones de inmigración del Poder Ejecutivo. La administración Trump está comprometida a restablecer el sentido común en nuestro sistema de inmigración”»”.

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