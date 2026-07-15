ICE confirma muerte de detenido venezolano durante traslado en Georgia

Un detenido venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras era trasladado entre dos centros de detención en el estado de Georgia, según informó este miércoles la propia agencia federal.

ICE identificó al fallecido como Jesús Manuel Arenas-Silva y señaló que el incidente ocurrió el 13 de julio, cuando era transportado en autobús desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, hasta el Centro de Procesamiento D. Ray, en Folkston.

Según el comunicado, Arenas-Silva fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:46 de la mañana. El personal del transporte solicitó asistencia médica e inició maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia.

La agencia indicó que los paramédicos trasladaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde fue declarado muerto a las 8:31 de la mañana. ICE afirmó que la causa preliminar de la muerte sería un paro cardíaco, aunque precisó que la causa oficial permanece pendiente de los resultados de un examen médico.

De acuerdo con la versión de ICE, Arenas-Silva ingresó a Estados Unidos sin autorización en octubre de 2021, tras ser interceptado por la Patrulla Fronteriza cerca de Calexico, California. La agencia agregó que previamente había sido declarado inadmisible en el puerto de entrada de San Luis, Arizona.

Asimismo, indicó que un juez de inmigración de Atlanta ordenó su deportación a Venezuela el 27 de abril de 2026 y que fue arrestado nuevamente el pasado 9 de julio durante un operativo de control migratorio en Dallas, Georgia, debido a una orden de deportación pendiente.

ICE aseguró que, mientras permaneció bajo custodia, el venezolano recibió atención médica y fue evaluado por profesionales de la salud.

La agencia indicó que comunicó el caso a la Embajada de Venezuela en Washington y a los familiares del fallecido.

Muertes bajo custodia de ICE

La muerte de Arenas-Silva ocurre en medio del aumento de fallecimientos registrados bajo custodia de ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Según datos oficiales de la agencia y del Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), 51 personas han muerto bajo custodia migratoria desde enero de 2025.

Solo entre enero y julio de 2026 se han registrado 20 fallecimientos bajo custodia de ICE. Si se utiliza la medición por año fiscal del Gobierno de Estados Unidos —que comenzó en octubre de 2025— la cifra asciende a 32 muertes hasta julio de 2026, el mayor número registrado para ese periodo en las últimas dos décadas.

Aunque la población detenida por ICE también ha aumentado, los registros muestran que el incremento de las muertes ha sido proporcionalmente mayor. Entre 2024 y 2025, la cantidad de personas bajo custodia creció un 73,5 %, mientras que los fallecimientos aumentaron un 191 %, al pasar de 11 a 32 casos.

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