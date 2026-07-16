USCIS modificará la regla de carga pública de Biden a partir del 18 de septiembre

La regla de “carga pública” implementada por la administración Biden en 2022 será derogada a partir del próximo 18 de septiembre, así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

Con este cambio el gobierno busca alinear la ley de inmigración con el mandato del Congreso de que los extranjeros en el país sean autosuficientes y no dependan de beneficios financiados por los contribuyentes, señaló el departamento en un comunicado.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), cualquier solicitante de visa o ajuste de estatus que pueda convertirse en una carga pública será declarado inadmisible.

¿Qué establecía la regla de 2022?

La norma limitaba los subsidios estatales que los oficiales migratorios podían considerar al evaluar los expedientes, por lo que el DHS estableció que a partir de la entrada en vigor de la nueva regla, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) recuperarán la facultad de analizar todos los factores pertinentes y ayudas públicas de cada solicitante de manera individual.

“La administración Trump está defendiendo el estado de derecho y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que puedan volverse dependientes de los beneficios públicos. USCIS tiene el compromiso de salvaguardar la seguridad, la protección y el bienestar financiero de los estadounidenses”, declaró Zach Kahler, portavoz de USCIS.

La agencia publicará una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus, indicó el comunicado. La entidad advirtió que las versiones anteriores de este documento que se envíen por correo o de forma electrónica a partir de la fecha de corte no serán aceptadas por las oficinas de recepción de la institución.

Sigue leyendo:

– ICE confirma muerte de detenido venezolano durante traslado en Georgia

– Continúa bajo custodia de ICE un testigo clave de la muerte de Lorenzo Salgado

– Los dos tiroteos de ICE arrastran a Washington a una crisis fronteriza