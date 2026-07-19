Trump, Zohran Mamdani, Claudia Sheinbaum y el Rey de España en el juego final del Mundial

NUEVA YORK.- Por primera vez, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, coincidirá en un mismo espacio con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que ambos asistirán al juego de la final del Mundial en el estadio MetLife en Nueva Jersey.

Oficialmente no hay una reunión uno-a-una. Ni la oficina de la Presidencia de México ni de la Alcaldía de la ciudad de Nueva York confirman un reunión entre Mamdani y Sheinbaum, aunque previamente el alcalde ha expresado su admiración a sobre la mandataria mexicana.

“Ella es una inspiración para todos nosotros”, dijo Mamdani en noviembre pasado.

Sheinbaum no se ha expresado directamente sobre Mamdani, pero calificó como “interesante” su triunfo.

“Muy interesante lo que pasó”, dijo Claudia Sheinbaum un día después del triunfo de Mamdani. “Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense… pero muy interesante lo que ocurrió [en la elección en Nueva York]”.

Sheinbaum fue invitada personalmente por el presidente Donald Trump y la FIFA al juego final entre Argentina y España, un partido al que también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto presenciar a la final del Mundial del domingo, así como el Rey de España, Felipe VI.

Además de los líderes mencionados se esperaba la asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei, quien habría recibido la invitación oficial de la FIFA, pero no acudirá al juego final.

La asistencia de Sheinbaum también es relevante ante las diferencias entre su gobierno y el de España, que se había negado a ofrecer una disculpa pública por las acciones contra indígenas durante la Conquista, aunque la relación entre México y España han mejorado y derivaron en una reunión entre la mandataria mexicana y el Rey de España en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

En tanto, el presidente Trump ha criticado al gobierno de España sobre su postura ante la guerra contra Irán y la relación con Israel.

“España es un pésimo socio en la OTAN. No participa. No paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, declaró Trump en una conferencia de prensa en su reciente viaje a Ankara, Turquía, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Ni siquiera hablen con ellos. Son unos inútiles, mala gente”.

Sheinbaum arribó el sábado en la noche a la ciudad de Nueva York, donde fue recibida por decenas de inmigrantes mexicanos en el hotel donde se hospeda en Manhattan.