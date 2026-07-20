Clima de hoy en Nueva York para este lunes 20 de julio

¿Cómo deberías prepararte para salir este lunes en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 6% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:41 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:23 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 93% por la mañana, 96% por la tarde y 93% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.