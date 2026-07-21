Nueva York: el tiempo para hoy martes 21 de julio

¿Cómo vestirte para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC). Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a sentir rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 98% durante el día y del 88% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 54% durante el día y del 54% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:42 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:22 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 82 grados Fahrenheit (17 y 28 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 19% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.