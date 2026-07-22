Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 22 de julio

¿Cómo deberías vestirte para salir a las calles de Nueva York este miércoles? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 10% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 51% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:43 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:21 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 5% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.