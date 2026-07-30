Elena Sofía llega al LAMC como una de las nuevas voces del pop latino

La Latin Alternative Music Conference (LAMC) vuelve a Nueva York como una de las plataformas donde la música latina mira hacia su próxima generación. Más que una conferencia, el encuentro reúne durante varios días a artistas, industria, medios y público alrededor de paneles, conversaciones y presentaciones que funcionan como vitrina para voces que empiezan a definir el futuro del sonido latino.

En ese escenario aparece Elena Sofía, cantautora puertorriqueña de 17 años que llega al LAMC en plena nueva etapa artística. Tras firmar con Sony Music Latin y lanzar sencillos como “Por Quién” y “Hola, ¿Aló?”, la joven artista se presenta en Nueva York con una propuesta que combina pop romántico, vulnerabilidad y una honestidad que no intenta esconder su edad, sino convertirla en parte de su fuerza.

Para Elena, cantar en la LAMC tiene un peso especial porque significa llevar su música a otro territorio y presentarla ante un espacio clave para la música latina. “La verdad es un sueño cumplido”, dice. “Nueva York es una ciudad increíble, y poder llevar mi música, algo que yo misma he creado, y presentarlo aquí se siente surreal. Es literalmente un sueño”.

Su más reciente sencillo, “Hola, ¿Aló?”, nació de una emoción tan cotidiana como reconocible, querer la atención de alguien que no termina de aparecer.

“Lo escribí hace un tiempito y estaba en un momento de frustración, desesperación, en donde quería atención de una persona”, cuenta. “Quería esa atención y no me la estaba dando todavía. Y pues de ahí salió la luz”.

Aunque apenas tiene 17 años, habla de la composición como un lugar de desahogo y verdad. “Ser honesta, ser dramática, ser emocional, nunca ha sido un problema para mí”, afirma. “Me encanta escribir, me encanta contar mis historias y sobre todo me encanta ver cómo mis seguidores conectan con lo que escribo”.

Quienes la escuchen por primera vez en Nueva York, dice, encontrarán una artista vulnerable, pero también versátil. “Espero que entiendan mi versatilidad como cantautora, mi emoción, lo vulnerable que soy en un escenario”, explica. “Todo lo que yo escribo, todo lo que yo canto sale de mi corazón”. Esa versatilidad atraviesa distintos sonidos, desde el pop rock hasta la bachata pop y las baladas. “A mí no me gusta que se aburran”, dice.

En medio de una carrera que empieza a crecer rápido, Elena intenta mantenerse conectada con lo que la sostiene fuera del escenario. “Me gusta conectar con las personas que amo, con mi familia, y mantenerme humilde”, cuenta. “Es muy importante poder hablar con esas personas en las que confías”. Para ella, esa cercanía es una forma de proteger su esencia mientras su música empieza a viajar más lejos.

Después de “Hola, ¿Aló?”, Elena adelanta que seguirá lanzando canciones y que ya tiene un disco en camino. “Tengo muchas canciones que ya están escritas”, revela. “A mí me gusta que lleve una historia, que haga sentido cuando lo escuche, especialmente cuando salga el disco”. En el LAMC, Elena Sofía no llega solo a presentar un sencillo. Llega a mostrar el comienzo de una historia que apenas empieza a tomar forma.

Para una agenda de eventos de la LAMC, visite: https://latinalternative.com.