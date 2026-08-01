Nueva York “fue muy cómplice”: alcalde Mamdani apoya reparación a descendientes de esclavos

Algunos afirman que el gobierno de Estados Unidos debería compensar económicamente a los descendientes de las víctimas de la esclavitud, y el auto llamado “alcalde socialista” de Nueva York, Zohran Mamdani, ratificó esta semana que está sumado a la idea.

El alcalde Mamdani declaró esta semana que apoyaba los esfuerzos de reparación en la ciudad de Nueva York, pero que era demasiado pronto para comprometerse a realizar pagos monetarios a los descendientes de esclavos. La Comisión de Equidad Racial de NYC, creada en 2022 mediante una votación pública, sigue estudiando el asunto.

Al ser consultado en una entrevista reciente con The Root, Mamdani afirmó que debía esperar al informe de la comisión, aunque reconoció la complicidad de la ciudad en la esclavitud. “A menudo pensamos que la esclavitud y la complicidad en ella se limitan exclusivamente a ciertas zonas geográficas del país”, dijo Mamdani a Charles M. Blow, durante la entrevista. “Aquí, en la ciudad de Nueva York, fuimos muy cómplices. Por eso, aguardo con interés conocer esas conclusiones”.

“No puedo darles una respuesta antes de conocerlas”, continuó el alcalde, “pero sí puedo decirles que esto es de vital importancia, porque así es también como se reconoce la verdadera historia”. Y agregó que mantenía el compromiso que había suscrito cuando se postulaba para la alcaldía: apoyar a los descendientes de personas esclavizadas para, tal como rezaba dicho compromiso, “rectificar la discriminación histórica” ​​y “reparar las desigualdades persistentes”.

En otra entrevista realizada esta semana en el canal Urban View de Sirius XM, Mamdani señaló que “si adoptamos un enfoque honesto y preciso sobre cuál fue el papel de la ciudad de Nueva York, veremos que la complicidad es algo indiscutible”.

Actualmente existen comisiones separadas en Nueva York -una municipal y otra estatal- que estudian las reparaciones y la reconciliación. En 2023 la gobernadora Kathy Hochul promulgó una ley para crear la Comisión Comunitaria del Estado Nueva York sobre Medidas de Reparación (NYSCCRR), con el fin de estudiar el legado de la esclavitud y su impacto continuo en los descendientes, quienes enfrentan enormes brechas de riqueza y otros problemas sociales derivados de la pérdida de patrimonio generacional.

No se prevé que el grupo publique sus conclusiones hasta dentro de, al menos, dos años. La Comisión de Equidad Racial de la Ciudad de Nueva York también sigue estudiando el tema de las reparaciones y creando “un proceso público de verdad, sanación y reconciliación” que ofrecerá a los neoyorquinos una manera de “reconocer públicamente la historia y el daño de la esclavitud”, según su definición. Se espera que el grupo publique un informe sobre sus planes el próximo mes de junio, y el estudio sobre las eventuales reparaciones al mes siguiente.

Pero la Comisión ha tenido discrepancias con Mamdani en relación con la publicación del primer informe de equidad racial de la ciudad exigido por ley: criticó a la alcaldía por no incluir elementos cruciales requeridos por la legislación municipal, como un plan para aumentar la equidad racial en la elaboración de presupuestos y políticas. También cuestionó la eliminación de referencias a la diversidad, la equidad y la inclusión en el informe, medida tomada para evitar confrontaciones con la administración Trump, la cual ha desmantelado sistemáticamente las iniciativas de diversidad y equidad, comentó The New York Times.

Keris Lové, estratega de la organización de New Yorkers for Reparations, afirma que muchas personas consideran la esclavitud como una “nota al pie de página sobre algo que sucedió, en lugar de reconocerla como la raíz de todo lo que se construyó posteriormente”. Expresó su preferencia por un enfoque que contemple tanto las reparaciones económicas en efectivo como otros cambios, tales como inversiones en vivienda o educación. “Si no resolvemos los problemas estructurales la próxima generación de neoyorquinos negros seguirá ocupando el escalafón más bajo del sistema de castas”.

Antes de abolirla en 1827, Nueva York fue un punto clave de la esclavitud en el país. Según la gobernación, antes de la Revolución estadounidense NYC albergaba a más africanos esclavizados que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, a excepción de Charleston (Carolina del Sur). En un mercado de Wall Street se comerciaba con africanos esclavizados. Los sectores bancario, de seguros y de transporte marítimo también prosperaron en la ciudad gracias a la esclavitud.

“Entidades como Citibank, New York Life Insurance y otras que han operado aquí desde los inicios de la colonia que dio origen a Nueva York obtuvieron sus ganancias fundacionales directamente de la financiación de la esclavitud”, afirmó Anthony Vidal Torres, director de comunicaciones de Get Free Together, grupo basado en Brooklyn (NYC), dedicado a convertir las reparaciones en un tema de interés nacional.