Juneteenth 2026: una celebración de libertad en Estados Unidos

En 2021, el presidente Joe Biden proclamó el 19 de junio el día de conmemoración de Juneteenth, para recordar el fin de la esclavitud, aunque tal celebración no se comenzó a realizar en tal fecha, sino desde 1865, pero tardó más de cien años en ser reconocido como un día nacional.

Juneteenth recuerda el fin efectivo de la esclavitud para miles de afroamericanos en Texas y que se ha convertido en una celebración nacional de libertad, memoria histórica y derechos civiles, ahora marcada también por la preocupación ante el desmantelamiento de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump.

¿Qué ocurrió en Texas en 1865?

Juneteenth toma su nombre de la combinación de las palabras en inglés “June” y “nineteenth”, en referencia al 19 de junio de 1865. Ese día, el general de la Unión Gordon Granger llegó a Galveston, Texas, y emitió la Orden General Número 3, que informó a las personas esclavizadas que eran libres, más de dos años después de que el presidente Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación.

La proclamación de Lincoln entró en vigor el 1 de enero de 1863, pero su aplicación dependía del avance militar de la Unión durante la Guerra Civil. En Texas, uno de los territorios más alejados de los principales frentes del conflicto, muchos esclavistas continuaron reteniendo a personas afroamericanas incluso después del decreto presidencial. La llegada de tropas federales convirtió la libertad en una realidad legal y militar para unas 250,000 personas esclavizadas en el estado.

El fin de la esclavitud

Aunque la esclavitud fue abolida formalmente en todo el país con la ratificación de la Decimotercera Enmienda en diciembre de 1865, Juneteenth quedó en la memoria colectiva como el día en que la promesa de libertad alcanzó a quienes habían permanecido esclavizados en Texas.

Durante generaciones, la fecha fue celebrada sobre todo por comunidades afroamericanas con reuniones familiares, servicios religiosos, desfiles, música, comidas comunitarias y lecturas históricas. Con el tiempo, la conmemoración se expandió a otros estados, impulsada por la migración afroamericana y por movimientos que exigían mayor reconocimiento de la historia negra en Estados Unidos.

El reconocimiento nacional de Juneteenth en 2021

El 17 de junio de 2021, el presidente Biden firmó la ley que convirtió a Juneteenth National Independence Day en feriado federal. Fue el primer nuevo feriado nacional desde la creación del Día de Martin Luther King Jr. en 1983. La medida fue aprobada tras décadas de activismo y cobró fuerza después de las protestas nacionales de 2020 contra el racismo y la violencia policial.

Para defensores de derechos civiles, Juneteenth es importante porque obliga al país a confrontar una contradicción central de su historia: una nación fundada sobre ideales de libertad mantuvo durante casi un siglo un sistema de esclavitud racial. La fecha también recuerda que la libertad legal no eliminó automáticamente la segregación, la violencia racial, la exclusión política ni las desigualdades económicas que siguieron afectando a la población negra.

¿Y por qué preocupa el DEI?

El significado de Juneteenth explica por qué organizaciones civiles, educadores y líderes afroamericanos ven con preocupación el fin de programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidos como DEI, ordenado por Trump. En enero de 2025, el presidente firmó medidas para terminar programas DEI en el gobierno federal y limitar iniciativas similares entre contratistas federales, argumentando que esas políticas promueven preferencias injustas y deben ser reemplazadas por criterios basados en mérito.

Críticos de la medida sostienen que el desmantelamiento de DEI debilita herramientas diseñadas para combatir barreras históricas en el empleo, la educación, la contratación pública y la representación institucional. También advierten que la decisión puede reducir programas de capacitación, becas, recopilación de datos y esfuerzos de inclusión que surgieron precisamente para atender desigualdades vinculadas a la raza, el género y otros factores.

La preocupación es mayor durante Juneteenth, porque la fecha no solo celebra el fin de la esclavitud, sino que también recuerda sus consecuencias duraderas. Para muchos activistas, eliminar programas DEI mientras se conmemora Juneteenth envía un mensaje contradictorio: el país reconoce simbólicamente la libertad de los afroamericanos, pero reduce políticas destinadas a enfrentar desigualdades que tienen raíces en esa misma historia.

Partidarios de Trump rechazan esa interpretación y afirman que los programas DEI generaron nuevas formas de discriminación, burocracia y división racial. Según esa visión, las agencias públicas y empresas deben garantizar igualdad de oportunidades sin considerar raza o identidad como criterios preferenciales.

El debate coloca a Juneteenth en el centro de una disputa más amplia sobre cómo Estados Unidos debe recordar su pasado y responder a sus consecuencias en el presente.

A 161 años de la orden de Galveston, Juneteenth sigue siendo una fecha de celebración, duelo y reflexión. Su reconocimiento como feriado federal consolidó su lugar en la historia nacional, pero el debate sobre DEI muestra que el significado de la libertad y la igualdad continúa siendo una cuestión abierta en Estados Unidos.

Nota: Este artículo fue escrito con apoyo de IA.