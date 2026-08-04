Ferran Torres hará el primer lanzamiento ceremonial este martes en el Yankee Stadium, antes del duelo contra St. Louis Cardinals

El héroe de España en el Mundial 2026, Ferran Torres, volverá a brillar en Nueva York. Tras tocar la gloria en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el delantero se presentará ante la majestuosidad del Yankee Stadium este martes para hacer el primer lanzamiento ceremonial.

A través de un post en redes sociales, New York Yankees informó que Torres lanzará este martes, antes del encuentro contra St. Louis Cardinals.

“Ferran Torres, quien marcó el gol del triunfo en la Copa del Mundo para España, lanzará esta noche el primer lanzamiento ceremonial en Yankee Stadium”, indicaron.

Ferran Torres, who scored the World Cup-winning goal for Spain, will be throwing out tonight’s ceremonial first pitch at @yankeestadium ?



?? https://t.co/GyZME1ycQ3 pic.twitter.com/FlPlNzGPkx — New York Yankees (@Yankees) August 4, 2026

Los Yankees juegan hoy contra los St. Louis Cardinals en el Yankee Stadium. El partido está programado para las 7:05 PM ET. Se trata del segundo juego de la serie de dos encuentros en Nueva York.

Ferran Torres fue el héroe de España el pasado domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Furia Roja se coronó campeona del mundo por segunda vez gracias al gol del delantero del FC Barcelona en el minuto 106, 16 años después de su título en Sudáfrica 2010.

Dos semanas después, el delantero ha vuelto a Nueva York en medio de sus vacaciones para cumplir con compromisos comerciales.

El jugador del FC Barcelona ha regresado a la Gran Manzana para realizar una gira por Estados Unidos de la mano de Under Armour, su patrocinador principal.

Esto, en compañía del CEO de Leaderbrock Sports Group, Héctor Peris. Según reportes, Ferran estará hasta el jueves en la ciudad y el viernes tiene previsto un homenaje en su pueblo natal, Foios.

Este martes estuvo en el prestigioso programa de noticias y debate ‘Today’ de la NBC. También pasó por la cadena CNN y donde ofreció una entrevista en la que habló sobre su imagen viral con la gorra y el lema ‘Make Spain Great Again’, que lució durante las celebraciones del título de España en el Mundial 2026.

En esa entrevista, Torres aseguró que el gesto no tenía ninguna connotación política y respondía únicamente a su deseo de volver a ver a la selección campeona del mundo.

“Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial”, afirmó.

La gorra, con el lema ‘Make Great Spain Again’ (‘Hacer a España grande de nuevo’), se trata de una adaptación del conocido eslogan ‘Make America Great Again’ (‘Hacer grande a Estados Unidos de nuevo’), utilizado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump elogió el gesto de Torres y lo calificó como un “bonito homenaje”. El mandatario destacó que Ferran Torres, héroe de la selección en la final del MetLife ante Argentina, es un “gran jugador” y celebró que durante la caravana del título en Madrid llevara una gorra con el lema ‘Make Spain Great Again’.

“Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de ‘Make America Great Again’. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos”, dijo el mandatario desde el Despacho Oval en la Casa Blanca.