Ciberataques a sistemas de agua en Nueva Jersey: indicios de grupos iraníes tras la ofensiva digital

2 sistemas municipales de agua potable en Nueva Jersey fueron blanco de ciberataques la semana pasada, en incidentes que las autoridades estatales vinculan preliminarmente con grupos asociados a Irán, aunque la investigación continúa abierta para determinar el origen exacto de la ofensiva digital.

Los ataques no provocaron cortes en el suministro ni afectaron la calidad del agua que reciben los residentes, pero encendieron las alarmas sobre la vulnerabilidad de una infraestructura crítica que depende cada vez más de redes digitales para su funcionamiento cotidiano.

La Unidad de Integración de Comunicaciones y Ciberseguridad de Nueva Jersey (NJCCIC) confirmó el miércoles que respondió a 2 incidentes que afectaron sistemas municipales de agua del estado. Las empresas involucradas no fueron identificadas públicamente, pero las autoridades indicaron que ambas lograron contener rápidamente el problema.

“Las empresas de servicios públicos afectadas, junto con nuestros socios federales del FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, están trabajando para abordar estos incidentes”, señaló el estado en un comunicado.

Los operadores de los sistemas afectados tuvieron que abandonar temporalmente las herramientas automatizadas y pasar a controles manuales mientras se reforzaban las medidas de protección. Según funcionarios estatales, la transición permitió mantener el funcionamiento normal y garantizar que los consumidores siguieran teniendo acceso a agua potable segura.

Sistemas vulnerables conectados a internet

Las primeras evaluaciones revelaron que los atacantes aprovecharon sistemas de control vulnerables que permanecían conectados a internet. Esta debilidad limitó durante un periodo la capacidad de los operadores para supervisar o administrar los equipos de manera remota.

Aunque la interrupción fue temporal, el incidente expuso uno de los principales desafíos para las redes de servicios públicos en Estados Unidos: proteger instalaciones esenciales frente a amenazas digitales que pueden llegar desde miles de kilómetros de distancia.

Fuentes consultadas por ABC News señalaron que Irán es considerado actualmente el principal sospechoso detrás de los ataques, en un contexto de crecientes tensiones internacionales y advertencias de posibles represalias ante las acciones del gobierno estadounidense.

Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación y analizan si algún otro actor estatal pudo haber utilizado tácticas similares para atribuir la operación a grupos iraníes o generar confusión sobre el verdadero responsable.

La posibilidad de ataques de “falsa bandera” forma parte de los escenarios que los expertos en seguridad cibernética suelen considerar cuando se investigan operaciones contra infraestructuras estratégicas.

Una amenaza que se extiende a otros estados

Los incidentes en Nueva Jersey forman parte de una serie más amplia de ataques contra compañías de agua y sistemas de alcantarillado en distintas partes del país. De acuerdo con información de fuentes citadas por ABC News, organizaciones de al menos una docena de estados han reportado intrusiones relacionadas con una vulnerabilidad en un software utilizado ampliamente dentro del sector.

Aunque ya existe una actualización de seguridad para corregir la falla, numerosas empresas de servicios públicos trabajan contra reloj para revisar sus redes y determinar si también fueron comprometidas.

En Georgia, la Autoridad de Agua del Condado de Clayton emitió temporalmente una recomendación para hervir el agua después de detectar un ataque informático. En Columbus, la empresa Columbus Water Works informó sobre una intrusión en sus sistemas, aunque aseguró que el suministro de agua potable no resultó afectado.

Hasta ahora, no se han reportado personas enfermas ni interrupciones generalizadas relacionadas con estos ataques. Aun así, las autoridades federales y estatales mantienen la vigilancia activa debido a la importancia de los sistemas de agua como parte de la infraestructura esencial del país.

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