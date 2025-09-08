Diez consejos para mantener su empresa cibersegura

Una violación de la ciberseguridad puede presentar amenazas significativas para su negocio. Independientemente del tamaño de su organización, es importante tomarse en serio la ciberseguridad. Sus datos son el activo más importante de su empresa y necesita mantener sus operaciones digitales seguras. La mayoría de las empresas también dependen de socios y proveedores externos, lo que puede introducir riesgos de ciberseguridad que deben gestionarse cuidadosamente.

Tanto si es un líder empresarial experimentado como si acaba de empezar a priorizar las medidas de ciberseguridad dentro de su organización, es importante equipar a su empresa con el conocimiento y las herramientas necesarias para mejorar la preparación cibernética. Estos consejos y prácticas recomendadas pueden ayudar a proteger su organización en un panorama de amenazas en constante evolución.

Crear directrices para acceder a sus datos

Las empresas deben desarrollar protocolos para el uso responsable de los recursos tecnológicos dentro de su organización. Los usuarios solo deben tener acceso a los datos que necesitan para realizar su trabajo y deben evitar acceder, compartir o divulgar información confidencial sin la autorización adecuada.

Vigile sus datos

Las mejores prácticas de control interno pueden incluir la clasificación de datos en función de la sensibilidad (por ejemplo, pública, interna, confidencial), auditoría y supervisión periódicas, formación de empleados, creación de un plan de respuesta a incidentes, realización de copias de seguridad y recuperación de datos, establecimiento de evaluaciones de proveedores externos, realización de actualizaciones periódicas y eliminación de datos.

Gestione su red

Proteja su red en centros de datos tradicionales, su nube u otros entornos alojados por proveedores. Una red segura y bien gestionada reduce el riesgo de ciberamenazas, mejora la productividad y contribuye a la confianza y satisfacción del cliente. Requieren contraseñas seguras y únicas y autenticación multifactor para todos los usuarios de la red, actualizan y parchean regularmente los sistemas y completan auditorías y evaluaciones de seguridad periódicas.

Mantener la continuidad del negocio

Implementar planes de copia de seguridad y recuperación ante desastres para garantizar la continuidad del negocio en caso de violación o ciberataque. Probar los procedimientos y procesos de recuperación de datos y desarrollar planes sólidos de respuesta ante incidentes y continuidad del negocio para permitir una recuperación rápida.

Proteja sus datos con cifrados

El cifrado puede ayudar a proteger los datos del acceso no autorizado en tránsito (cuando se transmiten a través de redes) y en reposo (cuando se almacenan en servidores o dispositivos). Esto implica el uso de tecnologías como la seguridad de la capa de transporte (TLS) y la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar las comunicaciones entre servidores, aplicaciones, usuarios y sistemas. Asegúrese de los controles apropiados donde se almacenan, administran y acceden las claves de cifrado.

Crear planes de copia de seguridad

La gestión de incidentes ayuda a abordar y gestionar incidentes de seguridad, infracciones y otros eventos disruptivos que pueden afectar a la capacidad de su organización para prestar servicios y productos de forma eficaz.

Identificar áreas vulnerables

Encuentre amenazas y vulnerabilidades de seguridad de forma temprana para ayudar a reducir el riesgo de filtraciones de datos, pérdidas financieras, interrupciones operativas e insatisfacción del cliente. Muchos sectores tienen requisitos legales y normativos que exigen la preparación y notificación de la respuesta ante incidentes.

Asegúrese de que sus objetivos comerciales estén alineados

Describa los objetivos y los indicadores clave de rendimiento que desea alinear con sus objetivos empresariales. El registro y la supervisión eficaces le ayudan a mantener la fiabilidad, seguridad y rendimiento de sus servicios y productos.

Registrar y supervisar constantemente

Siga observando sus sistemas, aplicaciones y redes para asegurarse de que funcionan de forma eficiente, segura y fiable. Identifique los problemas antes de que afecten a los usuarios, lo que permite una resolución proactiva, un menor tiempo de inactividad y menos interrupciones del servicio. Los registros coherentes también ayudan a investigar incidentes de seguridad y garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos.

Pruebe sus aplicaciones en un entorno separado

Al desarrollar y entrenar sus aplicaciones en un entorno de prueba, puede resolver cualquier error en un entorno seguro para ayudar a minimizar los riesgos de seguridad. Crear un entorno de trabajo seguro y eficiente minimiza las distracciones y el uso indebido de los recursos.

Manténgase ciberseguro

La ciberseguridad debe considerarse una prioridad principal para su negocio. Estos pasos de seguridad cibernética tienen como objetivo ayudar a las pequeñas empresas a abordar las brechas de seguridad, para atender a sus clientes de forma más segura. Puede obtener más información sobre el programa Global Supplier Diversity de JPMorganChase en jpmorganchase.com/supplierdiversity

